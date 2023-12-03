В Париже гражданин Франции с криками «Аллаху акбар» зарезал прохожего 3.12.2023, 8:55

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Нападение произошло недалеко от Эйфелевой башни.

В центре Парижа гражданин Франции с ножом и криками «Аллаху акбар» напал на прохожих. Вследствие этого один человек погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщают ВВС.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что злоумышленник напал на прохожих на набережной Гренель, недалеко от Эйфелевой башни.

Он добавил, что нападавший арестован, а пострадавшим оказывается помощь в службах скорой помощи.

Ссылаясь на источник в полиции, СМИ сообщили, что подозреваемый – француз и родился во Франции.

Вокруг станции метро «Бир-Хакейм» продолжается полицейская операция, и власти призвали людей избегать этого района.

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