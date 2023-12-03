В Париже гражданин Франции с криками «Аллаху акбар» зарезал прохожего
- 3.12.2023, 8:55
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Нападение произошло недалеко от Эйфелевой башни.
В центре Парижа гражданин Франции с ножом и криками «Аллаху акбар» напал на прохожих. Вследствие этого один человек погиб и еще двое получили ранения.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что злоумышленник напал на прохожих на набережной Гренель, недалеко от Эйфелевой башни.
Он добавил, что нападавший арестован, а пострадавшим оказывается помощь в службах скорой помощи.
Ссылаясь на источник в полиции, СМИ сообщили, что подозреваемый – француз и родился во Франции.
Вокруг станции метро «Бир-Хакейм» продолжается полицейская операция, и власти призвали людей избегать этого района.