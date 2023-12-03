Некоторым белорусам запретят продавать свои квартиры и машины 3.12.2023, 9:01

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Стало известно, кого затронет новый «закон».

В проекте изменения законодательства по вопросам брачных и семейных отношений, который подготовило правительство, предусмотрены поправки, связанные с обеспечением прав детей, оставшихся без родителей, порядком изъятия детей из неблагополучных семей и взысканием с родителей расходов на детей, находящихся на гособеспечении, сообщает zerkalo.io.

Изъятие детей

В Кодексе о браке и семье будет уточнен порядок отобрания детей у родителей, которые не выполняют обязанностей по их воспитанию (кардинальных изменений при этом нет). Прописано, что комиссия по делам несовершеннолетних в этом процессе выполняет функции органа опеки и попечительства. Когда решение отобрать ребенка принято, комиссия обязана не позже чем через день отправить копию решения в милицию, в прокуратуру, по местам работы родителей или в местный орган занятости и соцзащиты (если не работают), в райотдел образования и даже в поликлинику, к которой приписан родитель. Прокурор обязан проверить решение и, если в нем есть нарушения, отменить его в трехдневный срок.

Согласно законопроекту, решение комиссии об отобрании ребенка можно будет обжаловать в 10-дневный срок в местный исполком, а затем в суд. Но подача жалобы не приостанавливает исполнения решения.

Как и прежде, после изъятия из семьи ребенок помещается на государственное обеспечение в детские учреждения, а через полгода комиссия решает, вернуть ли его в семью или подать на родителей в суд для лишения родительских прав. При этом вводится новая статья 85−2, в которой прописано, какие последствия наступают для родителей в эти полгода:

они утрачивают право распоряжаться имуществом отобранных детей, управлять их делами, получать для них пособия, пенсии и прочие выплаты;

лишаются права пользоваться льготами, которые были предоставлены благодаря рождению детей;

причитающиеся ребенку алименты, пенсии и другие поступления отправляются на расчетный счет ребенка, ими распоряжается его опекун (попечитель).

Взыскание расходов и трудоустройство нерадивых родителей

Уточняется порядок возмещения родителями расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Из новшеств — если размер зарплаты и приравненных к ней доходов обязанного родителя, добровольно возмещающего расходы на детей, уже полгода как не позволяет ему выполнять обязательства в полном объеме, ему должны будут найти новое место работы с достаточной зарплатой. Вопрос о взыскании долга в таком случае будет решаться через суд с обязательным вынесением постановления о трудоустройстве.

При этом работа может предоставляться без учета образования, профессии, специальности должника. Главное, чтобы после возмещения расходов на детей ему оставалось хотя бы 30% зарплаты. Орган занятости должен будет подобрать место работы в трехдневный срок.

В законопроекте подробно прописаны нюансы трудоустройства обязанных родителей, взыскания с них средств и так далее. Уволить такого сотрудника нанимателю будет сложно.

При этом если человека привлекут к административной ответственности за уклонение от работы либо от трудоустройства по судебному постановлению (это касается не только обязанных родителей, но и прочих таких лиц), милиция должна будет поставить его на профилактический учет — а это регулярные походы в милицию и на профмероприятия, визиты участкового на дом. Уточняются обстоятельства снятия человека с такого учета.

Задолженность по возмещению расходов на содержание детей обнуляется в случае смерти должника, объявления его без вести пропавшим, признания его недееспособным, а также в случае освобождения от уплаты этих расходов. В частности, освободить от долга могут, если детей родителю вернули, но его доходы таковы, что после выплаты долга не останется достаточно средств на содержание детей.

Взыскание расходов по содержанию детей обращается на зарплату обязанного родителя, приравненные к ней доходы и его имущество.

Запрет на отчуждение имущества

Самое существенное нововведение в Кодексе о браке и семье — обязанным родителям запретят отчуждать и передавать его в залог (ипотеку) недвижимое имущество и транспортные средства, в том числе снимать машины с учета. Это касается и случаев, когда обязанный родитель владеет только долей в собственности или это общая совместная собственность супругов.

Есть исключения. С разрешения органа опеки обязанный родитель может переписать собственность на своих детей. А если ребенок совершеннолетний, то потребуется письменное согласие городской или районной администрации.

Есть ли у родителей собственность, на отчуждение которой можно наложить запрет, госорганы будут выяснять сразу при принятии решения об изъятии ребенка из семьи или помещении его на гособеспечение. Информацию в ГАИ или по месту регистрации недвижимости для наложения запрета передадут уже на следующий рабочий день.

Если же родителю вернут ребенка и он погасит долг по возмещению расходов на его содержание, то запрет на отчуждение имущества так же оперативно должен быть снят.

Напомним, данный законопроект также предусматривает изменения в порядке уплаты алиментов на детей, в некоторых вопросах брачного возраста и установления отцовства. Есть нововведения для белорусов, уехавших за границу, касательно регистрации брака.

Законопроект пока не включен в расписание «палаты представителей» — когда он будет рассмотрен, неясно. После принятия и официального опубликования закон вступит в силу через шесть месяцев.

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