Соловьев устроил истерику из-за унижения Лаврова и Захаровой 1 3.12.2023, 9:06

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Владимир Соловьев

Пропагандист пообещал «ответку», но дальше экрана не пошел.

Российский пропагандист Владимир Соловьев решил «заступиться» за Марию Захарову и Сергея Лаврова. Все потому, что Болгария не позволила их самолету нарушать воздушное пространство страны.

Соловьева очень возмутило такое отношение к так называемым российским чиновникам, что он пообещал поквитаться с «обидчиками». Но все его «заявления», как всегда, остались на уровне угроз из студии своего горе-шоу, передает «24 Канал».

Накануне одно из пропагандистских информагентств сообщило: болгарская сторона отказалась пускать самолет Лаврова, который направлялся в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Все из-за Марии Захаровой, которая была на его борту. Она находится под санкциями Евросоюза, а потому Болгария дала мощный отпор россиянке.

Таким образом, оккупанты вынуждены были лететь над Турцией и Грецией. Длина их маршрута составила около 4 тысяч километров и заняла 5 часов.

«То, что вытворяют братушки, это просто**. Мы же можем и в «ответочку» сыграть. И кто тогда из вас когда сможет над нашей территорией пролететь. Мы сейчас еще с БРИКС поговорим и вообще все юшкой умоетесь», – «заступился» Соловьев за униженных и обиженных в своем пропагандистском эфире.

Но дальше экрана, как обычно, Соловьев не пошел. В свою очередь, возмущенная Захарова сделала смешное заявление, назвав решение Болгарии «опасной глупостью». Мол, это впервые не разрешения пролететь не самолету, а лицу, которое находилось на его борту.

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