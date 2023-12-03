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Кадыров внезапно исчез

  • Андрей Окунь
  • 3.12.2023, 9:14
  • 2,950
Кадыров внезапно исчез
Андрей Окунь

Примечателен момент, когда это произошло.

Любопытно наблюдать за тем, как раздражители общественного спокойствия по типу Кадырова то попадают в новости, то выпадают из них. Сначала Кадыров полторы недели кошмарит весь добрый русский интернет своими выходками, а теперь резко исчезает.

Примечательно, что глава Чечни замолчал именно в тот момент, когда в новостях появился другой раздражитель. Так, Кадырова не слышно после запуска агрессивной риторики о необходимости запрета абортов. На прошлой неделе эта тема начала затухать, и казалось, что уважаемый чеченский Дон вот-вот вернется (вспомните как робко распространили новость о вручении Адаму нового ордена), но в последний момент, видимо, кто-то передумал, решив сосредоточиться на теме запрета «экстремистов».

Неделя угроз, истерик и запретов, потом несколько дней перерыва, и вновь неделя угроз, истерик и запретов — примерно так Кремль управляет внутриполитической повесткой. Это может показаться глупостью, если случайно не заметить череду совпадений, напоминающих кем-то срежиссированный спектакль. Кадыров уходит в тень, и ему сразу на смену выпрыгивает запрет абортов, а когда люди и к этой теме привыкают, под софиты выпинывают запрет «экстремистов». И все ради одного: отвлечь россиян от окружающей действительности.

Да и держать общество в постоянном напряжении крайне просто, если все официальные лица готовы сказать любую дичь по первому звонку из АП. Так что не удивляйтесь, когда на первый план снова вылезут кадыровцы или какой-нибудь другой запрет.

Андрей Окунь, t.me

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