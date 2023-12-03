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Врачи рассказали, из каких продуктов получать витамин, которого не хватает почти каждому белорусу

  • 3.12.2023, 9:20
Врачи рассказали, из каких продуктов получать витамин, которого не хватает почти каждому белорусу

И это далеко не только лосось.

У большинства белорусов (а именно у 99%) есть или дефицит, или недостаток витамина D.

Витамина D много в жирной рыбе — лососе (особенно диком), тунце, скумбрии. Как отмечают на сайте Intermountain Health, некоммерческой системы здравоохранения США, в 100 граммах может быть 265% рекомендуемой суточной нормы. 2,5 такие порции зимой помогут обеспечить организм витамином D на неделю.

Как объясняет Гарвардская школа общественного здоровья, также этот витамин, пусть и в меньших количествах, но все же есть в грибах и яичных желтках, сыре, других молочных продуктах, говяжьей печени и крупах.

А что с более доступными белорусам видами рыбы и продуктами? Как рассказала районной госгазете «Слуцкий край» врач-эндокринолог и диетолог, кроме лосося или тунца, любители рыбы могут покупать привычные нашим широтам сельдь или сардины.

— Чтобы получить профилактическую дозу витамина D3, необходимо съедать 100 граммов одного из продуктов в день. Также можно добавить в свой рацион одну чайную ложку масла печени трески. Если вы не любите морскую рыбу, ищите солнышко или купите витамин D3 в аптеке.

Тем, кто не любит рыбу и не может поехать на отдых за солнцем зимой, медик посоветовала купить витами D3 в аптеке. Также она рекомендует добавить Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, они тоже есть в морепродуктах. Но врач говорит, что для этого не обязательно покупать семгу или красную икру.

— Посмотрите, есть ли в вашем рационе говядина, скумбрия, сельдь и сардина. Они все содержат Омега-3. Кроме того, Омега-3 есть в чечевице, диком рисе, грецком орехе, шпинате, яйце и тыкве. А еще вы можете заправить свой овощной салат рапсовым или льняным маслом, — отметила она.

Напомним, некоторые врачи рекомендуют однократно (хотя бы раз) проверить уровень концентрации витамина D в крови. Если он близок к норме, то нужно принимать профилактические дозы препарата. Если же совсем низкий, то надо начать с лечебных доз, а потом закончить это все профилактическими.

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