Офицер ВСУ: У морской пехоты на левобережье Днепра есть особые способности 3.12.2023, 9:24

Оттуда может начаться новое украинское наступление.

Несколько плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области заняли подразделения морской пехоты. Это бойцы с особым характером и способностями, которые не собираются сдавать завоеванные позиции. Более того – впоследствии они смогут поддерживать основное наступление Сил обороны на этом направлении или даже попытаться своими силами прорвать оборону российской оккупационной армии.

К сожалению, это будущее наступление может произойти не так быстро, как бы хотелось, ведь враг до сих пор имеет преимущество в воздухе, он плотно заминировал подступы к своим позициям и бросил в бой огромное количество живой силы – «мяса». Однако сегодня не юг, а восток стал точкой приложения наибольших усилий оккупанта, и этот факт играет на руку украинским защитникам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

– По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стянула на левобережье Днепра значительные силы, впрочем, украинские защитники продолжают удерживать здесь плацдарм и даже провели ряд атак. По вашим оценкам, каковы перспективы наших Сил обороны именно на левобережье, учитывая и погодные условия, и сопротивление оккупанта, и преимущество врага в небе?

– Перспективы однозначны. Если наши высадились на левом берегу, то это морская пехота. А это особенные воины, с особым характером, с особыми способностями. Они не сдадут этот плацдарм однозначно. Более того, оттуда будет поддержка нашего наступления, которое уйдет с севера. Может, и сами прорвут.

– Конечно, мы не можем знать, какое количество наших военнослужащих на этом участке фронта, какие силы и средства у них есть. Однако, по-вашему, насколько это долгая история – те наступательные действия, о которых вы сказали?

– К сожалению, очень долгая. Потому что мы столкнулись с сильным преимуществом врага в воздухе, о чем вы сказали, и огромными минными и фортификационными заграждениями противника. Плюс с нескончаемым количеством «мяса». Эти три фактора сейчас мешают нам пробивали оборону врага и идти вперед. Главное для нас – прорвать оборону, дальше пойдет полегче.

– Как раз относительно «мяса», о котором вы упомянули. Мы видим, какие колоссальные потери несет враг. К примеру, за сутки 28 ноября было «отминусовано» 1140 оккупантов. Однако основные силы оккупант сосредоточивает на востоке нашей страны – в районе Авдеевки, Марьинки, Бахмута, в то время как на юго-востоке этого «мяса» меньше. Считаете ли вы, что Силы обороны могут воспользоваться ситуацией, когда враг оттягивает свои силы на другое направление?

– От той Авдеевки уже ничего не осталось. Там камня на камне нет. Да, наши держатся на этих камнях и отвлекают врага. Но мы знаем, что исторически традиционно в России наступления делались под определенные даты или какую-то идею. К примеру, у них была идея-фикс захватить Бахмут. Захватили. И что? Следующая идея-фикс – захватить Авдеевку. Там остались только камни, но они бросают туда огромное количество личного состава. Поэтому проблема оккупанта в том, что подготовленного «мяса» во все направления не хватает.

Могут ли этим воспользоваться Силы обороны на юге? Однозначно.

У морской пехоты на левобережье Днепра есть особые способности, оттуда может начаться наступление: интервью с офицером Лупаковым

– Считаете ли вы, что при определенных обстоятельствах уже не будет неотложной военной необходимости удерживать Авдеевку?

– Как мы помним, в ситуации с Бахмутом давно предлагали отойти на подготовленные позиции, но дело в том, что у нас тоже есть определенные амбиции. Я говорю не о военных. Поэтому сейчас не нужно мешать военным. Им виднее, что целесообразно делать. Перед ними актуальна карта боевых действий, они знают противника, знают условия.

В любом случае каждый день метр за метром мы отвоевываем нашу землю. Да, раньше мы отвоевывали сотнями километров, а сейчас речь идет о десятках и сотнях метров. Так или иначе, вся военная помощь, оказываемая нам союзниками, идет на пользу и ускоряет наше продвижение вперед.

Авдеевка как таковая военной ценности уже не имеет, но она действительно отвлекает значительные силы окупантов на том направлении. Да, их очень много, но это количество не бесконечно.

– Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что сегодня НАТО ненамеренно фактически посылает сигнал Путину продолжать войну в Украине, поскольку медлит с членством нашей страны в Альянсе. Волкер считает, что Украина как можно скорее должна стать членом НАТО, и это превратит войну Путина в бесцельную. Соглашаетесь ли вы с такими оценками? Действительно ли членство в Альянсе было бы панацеей, спасшей нас от агрессии России – сегодняшней и будущей?

– Членство в НАТО должно было спасти Украину от этой широкомасштабной войны, но если Украина станет членом Альянса сегодня, это будет означать обязанность НАТО защищать нашу страну. А это означает, что война перерастет в Третью мировую. Проблема не только в том, что в Украине не преодолена коррупция и есть другие проблемы. А в том, что нельзя переводить войну двух стран в мировую войну.

– Хорошо, сейчас НАТО по объективным причинам не может принять Украину. Но в адрес Альянса часто звучат упреки о том, что он оказывает недостаточную военную помощь Украине. В частности, глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что страны НАТО имеют оружие, которое может обеспечить «технологический прорыв» Украины, однако предоставляют его третьим странам. Мы наблюдаем очень долгую историю с истребителями F-16, с ракетами ATACMS дальностью не менее 300 километров. Если бы мы получили все это уже сегодня, могло бы это сдвинуть ситуацию на фронте?

– Мы благодарны всем, кто нам помогает. Требовать от тех, кто может что-то дать, у нас нет ни морального, ни какого-либо другого права. Мы можем только просить.

Действительно, и ATACMS, и F-16 очень важны. Важны и машины для разминирования, которые уже ушли в Украину. Если бы мы имели все, война приобрела бы другой характер. Но не стоит наглеть и ругать нас с теми, кто нам помогает.

– Возвращаясь к теме левобережья Днепра. Возможно, к концу текущего года, следовательно, уже через несколько недель Украине могут предоставить первые образцы F-16, до десятка. Могли ли они быть брошены именно на это направление?

– У нашего Генерального штаба наверняка есть свои планы. F-16 – это очень хорошо, но, к сожалению, сегодня они уже не решат тех огромных проблем, которые стоят перед нами. Конечно, их передача будет означать определенный позитив, прогресс в боевых действиях. А если их будет не десять, а сто и больше, если ATACMS смогут доставать до Москвы, то вообще будет здорово.

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