Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС, за которым давно охотился 3.12.2023, 9:31

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Он планировал нападение 7 октября и устроил бойню в кибуце Нахаль-Оз.

Армия обороны Израиля заявила, что был успешно ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАСа, долго находившийся в розыске.

Он спланировал нападение на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля и The Times of Israel.

Согласно совместному заявлению ЦАХАЛа и ISA, командир батальона ХАМАСа по имени Вессам Фархат был уничтожен при помощи военной авиации на основе точной разведывательной информации.

Фархат, начавший свое командование в 2010 году, привел батальон во время операции «Защитная грань», где приказал террористам атаковать солдат ЦАХАЛа в Шуджайе, что привело к гибели шести израильских военных.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

Этот террорист также участвовал в планировании резни 7 октября, приказав террористам ХАМАСа проникнуть в кибуц Нахаль Оз и на пост ЦАХАЛа.

Фархат был также причастен к организации теракта на Мехинат Ацмон в 2002 году и теракта противотанковыми ракетами на гражданский автобус в Нахаль-Озе в 2011 году.

В 1995 году Фархат был арестован перед тем, как совершить теракт в Израиле, и провел 10 лет в израильской тюрьме. После возвращения в Газу он присоединился к производству ракет для ХАМАСа. В ходе текущей войны ЦАХАЛ и Шин Бет существенно подорвали способности батальона Шуджайя, устраняя его высших командиров и поражая террористическую инфраструктуру и вооружение.

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