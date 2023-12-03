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В российских Набережных Челнах разразился масштабный пожар

  • 3.12.2023, 9:42
  • 1,326
В российских Набережных Челнах разразился масштабный пожар

Сгорел авторынок площадью 6 800 квадратных метров.

В Набережных Челнах в России вспыхнул мощный пожар на авторынке «Гараж-500». Огонь охватил территорию площадью 6800 квадратных метров.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. К борьбе с огнем привлекли 130 пожарных и 40 специализированных машин. Утверждают, что пострадавших в результате ЧП нет.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пылает множество торговых павильонов. Над местом происшествия поднимается черный дым.

Причины пожара пока не называются. Интересно, что это уже третий пожар на российских рынках за три дня.

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