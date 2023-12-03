Называют Путина антихристом: в Беларуси орудует новая секта 1 3.12.2023, 10:51

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Журналисты провели расследование ее «деятельности» и вот что узнали.

В Беларуси, как сообщают СМИ, появилась новая секта – «Русская православная церковь – Царская империя» (РПЦ – ЦИ). Информация об этом совпала со сведениями о возросшей активности группы в России, откуда она родом.

Корреспонденты «Белсата» разбирались в идеологии и истории группы и ее перспективах, в том числе в нашей стране.

Как сообщает «Наша Ніва», последователи РПЦ – ЦИ живут в деревне Кайки и поселке Езерище Городокского района, а также где-то между Скиделем и Мостами. Постоянных прихожан там около десятка, но вскоре якобы ожидается приезд людей из России.

Как сообщается, большинство из членов культа ранее интересовались эзотерикой, принадлежали к околоправославным культам и «гражданам СССР» – движению, не признающему распада Советского Союза и государств, возникших вместо него.

«Они вынуждают людей продавать имущество и покупать дома, чтобы «выживать в последние времена и спастись». Недвижимость будто скоро нельзя будет продать без «чипирования» или биометрического паспорта, поэтому нужно спешить», – рассказывал изданию читатель, чья родственница присоединилась к движению.

По его словам, женщина занесла туда уже около 10 тысяч долларов и собирается продать все имущество, чтобы пожертвовать больше. А члены группы «обустраивают свое поселение и делают запасы на «конец света»: скупают крупы, лекарства».

Сообщается, что в Беларуси деньгами распоряжается женщина, называющая себя Феодосией. Именно она покупает имущество, которое оформляет на своего мужа, который единственный из всех еще не выкинул свои документы. Но пожертвования принимают только от тех, кто присягнул лидеру движения – Зосиме.

Что это за новое движение?

Об опасности нового движения начали сообщать в конце октября и начале ноября сайты епархий Русской православной церкви. Например, идентичные обращения от имени собственных миссионерских отделов опубликовали Рязанская, Новосибирская и Волгоградская епархии (последняя обращение впоследствии удалила). Они предупредили о появлении группы, называющей себя «Русская православная церковь – Царская империя».

«Посещая различные населенные пункты, они занимаются размещением на дверях и стенах храмов листовок, которые провоцируют религиозную ненависть и вражду, чтобы ввести в смущение прихожан и внести раздор в приходы. Эти листовки могут иметь название «Обличительная проповедь», их содержание не имеет ничего общего с учением Православной церкви», – говорится в обращениях.

По их словам, члены группы пытаются перетянуть к себе прихожан православных храмов, которых впоследствии заставляют уничтожать свои документы, отказываться от пенсий, социальных пособий, медицины, а также от официальной работы и обучения детей в школах. Своему лидеру они клянутся «служить до последней капли крови, не признают действующую власть президента, называя его антихристом». Также заставляют адептов разрывать семейные отношения и угрожают смертью тем, кто порочит «помазанника – Зосиму». Также имели место «случаи агрессивного отношения и оскорбления представителями этой группы местного духовенства и церковного священника».

Как заявляется, представители РПЦ – ЦИ «приобретают недвижимость в отдаленных от центра деревнях, живут по типу закрытой общины, распространяют листовки среди местного населения с целью привлечения в свои ряды». Когда возникают конфликты с местными, группа «ищет новое место для размещения и вербовки местных жителей». Целью группы называют создание внутри РФ независимого государства «Триединая Русь», где ее глава Зосима наделен титулом «государственного патриарха и императора всея Руси».

Новые, но не совсем

И хотя информация о сторонниках какого-то Зосимы появилась активно только сейчас, писали о них и раньше. Например, в октябре 2022 года «РИА Новости» сообщало, что его последователи появились в Ульяновской области РФ еще в 2020-м. Люди целыми семьями вместе со священниками, «покупая за бесценок участки и дома, расположились сразу в нескольких деревнях». Построили себе церковь и школу. Приехали туда они из Тульской области РФ, где действовали еще с 2018 года.

Александр Федоров, принадлежавший к группе в 2019-2020 годах, рассказывал, что дюжина членов группы жили в полуразрушенном доме, а руководитель Зосима – «в отдельном, двухэтажном». Утро должно было начинаться с богослужения, но из-за частых запоев Зосимы их могли отменить. Молились в том числе и убитому в 1991 году певцу Игорю Талькову. Потом занимались разными делами и пытались построить церковь.

Кто такой Зосима?

Как сообщает Рязанская епархия, руководитель группы Зосима – это 41-летний уроженец Казахстана Леонид Власов. Он называет себя «царь-патриарх Зосима», «пророк Илья», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов».

«Сам Леонид Власов может представляться бывшим клириком Русской православной церкви или Русской зарубежной церкви, но имеет отношение к украинскому расколу», – заявляют в РПЦ, но никаких доказательств о его связях с Украиной не приводят.

По словам самого Власова, он рос без родителей, а его воспитывала бабушка и «улица». Он отсидел некоторое время в колонии для несовершеннолетних, а в 2003 году был осужден на девять лет за разбой с применением оружия. Однако освободился условно-досрочно. В сети можно найти также упоминания, что его могли судить за педофилию.

В 2017 году Власов присоединился к сообществу Сергия Агеева, бывшего священника РПЦ, который стал называть себя архиепископом Русской греко-кафолической православной церкви. Но вскоре его выгнали, и Власов присоединился к «Киево-Русской митрополии Истинно-православной церкви», где его высветили сначала в монахи, а затем и в епископа и схимитрополита. Тогда же Власов начал активную блогерскую деятельность.

В последние годы Зосима провозгласил себя царем России и наследником Николая II (это словно открыл ангел некоему «ребенку Павлику из Беларуси») и пророком Ильей.

Российский сектовед Александр Дворкин рассказывал «Известиям», что Зосима может быть шарлатаном, который, имея уголовное прошлое, понял, что околоцерковные политические проповедники – «это золотое дно и таким образом можно реализовать свои склонности и получить абсолютную власть». Тем более, что в трудные времена, «особенно социально незащищенные граждане или люди, переживающие тяжелый стресс, попадают под воздействие таких шарлатанов».

Заговоры, чипы и культ Талькова

Вероучение группы включает в себя различные конспирологические течения современной России. Новых членов в группу часто набирают с помощью соцсетей, в том числе Youtube-канала, где, например, рассказывают о всемирном еврейском заговоре, вредности цивилизации, прививках и чипировании, а также критикуют РПЦ и власти.

С «царебожниками» – еще одним течением внутри российского православия – его сближает вера якобы в спасительную смерть Николая II за Россию и ожидание возрождения монархии в РФ. Зосима наложил «анафему за ересь» на патриарха Кирилла и призывает покаяться тех, кто голосовал за Владимира Путина. Существование России, Беларуси и Украины он отрицает, так как это, как и во взглядах, «граждан СССР» – «корпорации, зарегистрированные на Западе». Также, вслед за ними, пропагандируется отказ от документов, выданных постсоветскими властями, так как существует только «Триединая Русь» во главе с Власовым.

Также для группы присуще поклонение мальчику Славику Чебаркульскому, культ которого возник в 1990-е годы, и уже упомянутые молитвы к певцу Талькову. Есть у них и «водичка Феодосия Кавказского» с каплей крови Иисуса Христа. А на 2028 год объявлен конец света, перед которым на Землю вернутся пророки Илья и Енох – сам Зосима и его сподвижник.

Сектовед Олег Нагорный отмечал в комментарии «Нашай Ніве», что община Зосимы – типичный образец царебожницкого культа, который эксплуатирует православную и русскую монархическую эстетику и провозглашает скорый приход конца света, где непобедимый царь словно ведет борьбу с силами зла. В группе активно используют ссылки на мистические открытия, в том числе свежие, но апелляции к Библии – наоборот ограничены.

При этом людей в группу толкает и политика самой РПЦ. Так, соратник Зосимы «митрополит всея Руси и пророк Енох» Александр Кармишенко рассказал журналистам, что «много лет я видел, как православной церковью отдается православие, каноны церкви». И именно поэтому решил отделиться от Московской патриархии.

Что касается политических амбиций, то Зосима, заявлял Нагорный, «отказывает в самоидентичности и праве на независимость белорусскому и украинскому народам» и распространяет «антибелорусскую агрессивную имперско-шовинистическую московскую пропаганду».

«Наша Ніва» со ссылкой на Нагорного пишет о 5-10 тысячах прямых последователей Зосимы и еще около 200 тысяч тех, кто распространяет культовые материалы. Но на чем основываются такие подсчеты, не объясняется. На Youtube-канале группы всего 102 подписчика, а видео на нем набирают от нескольких десятков до несколько сотен просмотров. Также и относительно поселений, в которых живут его последователи, говорится лишь о паре десятков человек.

Будут ли запрещать Зосиму?

Представители РПЦ уже неоднократно обращались в полицию, «но пока не доказано совершенное каким-то человеком правонарушение или преступление, привлечь его к ответственности невозможно».

Однако, российские юристы полагают, что Зосиму-Власова все же могут приговорить к 10 годам колонии за создание экстремистской организации или к 6 годам за создание некоммерческой организации, посягающей на личность. Подобным образом уже была признана экстремистской организация «Граждане СССР», некоторые идеи которой перенял Зосима. Идею же создать «триединую Русь» могут расценить как публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, наказуемые сроком до пяти лет.

В последнее время в РФ уже активизировалась борьба с неподконтрольными властям культами. Целая волна арестов прошла, например, в 2020 году. Так, в декабре в результате штурма Среднеуральского монастыря РПЦ был задержан лидер еще одного монархического и апокалиптического культа иеромонах Сергий (Романов), которого с Зосимой сближала также вера в «еврейский» заговор и борьбу с 5G. В июле был задержан «архиепископ» Сергий Агеев, у которого жил Власов: Его обвинили «в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием или иным нанесением вреда здоровью». Подобное обвинение предъявили и задержанному в сентябре Виссариону (Торопу) – «новому Христу», который еще в начале 1990-х собирал тысячи последователей и основывал коммуны на территории Красноярского края РФ.

В Беларуси же законодательство обязывает все религиозные организации проходить государственную регистрацию. А новый законопроект, который может вступить в силу закона уже с 2024 года, прямо запрещает религиозную деятельностью без регистрации. Представить же регистрацию РПЦ – ЦИ в Беларуси невозможно, так как с одной стороны сама группа не признает нашу страну, а с другой документ не допускает деятельности от имени религиозной организации, «цели и действия которой противоречат закону и идеологии белорусского государства». Но займутся ли власти страны именно уголовным преследованием небольшой группы из пары дюжин человек, непонятно. По крайней мере пока у них все еще гораздо больше вопросов к политическим оппонентам.

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