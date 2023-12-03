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Россияне попали в худшие условия: Свитан объяснил, что будет на фронте зимой

  • 3.12.2023, 10:59
  • 1,956
Россияне попали в худшие условия: Свитан объяснил, что будет на фронте зимой
Роман Свитан
Коллаж: Главред

Названо направление, на котором ВСУ способны добиться успеха.

Последние 10 лет в Украине нет зимней наступательной компании, потому что для эффективного штурма нужен крепкий мороз. Сейчас же погода на поле боя переменчива – снег постоянно меняет дождь.

Даже несмотря на такие обстоятельства, россияне все равно остаются в худшем положении. Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Силы обороны Украины все-таки могут попытаться наступать на одном направлении, однако все зависит от количества техники и личного состава.

Почему россияне попали в худшие условия во время военной кампании

Свитан объяснил, что военная кампания всегда поделена на определенные периоды:

накопление, когда войска стоят в глухой обороне, начинается подготовка сил и средств, впоследствии вывод средств на позиции;

начало наступательных действий;

после использования всех резервов определяются новые рубежи обороны, снова глухая оборона, закапывание и накопление средств и сил;

начало наступательных действий.

За последнее время на территории Украины обычно было две военные кампании – летняя и зимняя. А периоды накопления вооружения и личного состава происходят весной и осенью, когда дождь, пасмурно и очень сложно передвигаться.

«Неважно, на чем передвигаться: танками, на лошадях или подводах. Погодные условия сильно влияют на поверхность. Последние 10 лет у нас нет зимних кампаний, потому что для передвижения зимой нужен мороз около 20 – 30 градусов, чтобы замерзла почва до 30 – 50 сантиметров. Замерзшая поверхность позволяет удержать технику», – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Сейчас дожди начинаются осенью и заканчиваются весной, что делает невозможным проведение зимней военной кампании. Поэтому в Украине активно проводится только летняя военная кампания. Движение летом, а остановка для накопления зимой – постоянно происходят, в этот период украинские воины отбросили россиян со многих территорий.

«Только россияне попали в худшие условия: у них режим накопления летом, когда у нас наступательные действия; наступают они зимой, когда у нас период накопления», – пояснил Свитан.

На каком направлении украинские военные могут достичь успеха зимой

По словам Свитана, наступательная компания россиян на Востоке началась в дожди и будет продолжаться до тех пор, пока не закончится накопленное оружие. В то же время украинские военные займут лучшие позиции и будут удерживать рубежи, пытаясь удержать оккупантов и наносить наибольшее поражение.

«В зимний период нам нужно удержаться и выполнить первую задачу любой обороняющейся армии – уничтожение наступающей армии противника. Чем сейчас и занимаются наши бойцы. Ежедневно более 1000 россиян попадают в «пакеты» и пробуют вернуться туда, откуда приехали», – заметил военный эксперт.

Зимой украинские воины могут попытаться развивать ситуацию на левобережье Херсона. В частности, создавать тактические плацдармы, затем развертывать их до уровня оперативных плацдармов. Успех Сил обороны на левом берегу будет зависеть от достаточного количества техники, боеприпасов, личного состава и резервов.

«Тогда мы можем по левому берегу за зимний период отработать задачу выхода, допустим, в Скадовск – это морской порт Черного моря, через который идет основной трафик военной амуниции на левый берег»,

– подчеркнул Роман Свитан.

Россияне доставляют технику на левобережье через Скадовск – Олешки – Новую Каховку.

Заметим, что украинские воины способны достичь положительного результата. Вероятно, сейчас происходит накопление войск на перебрасывание их на левый берег.

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