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Лавров неожиданно выдал важную политическую тайну

  • Александр Кирш
  • 3.12.2023, 11:04
  • 4,370
Лавров неожиданно выдал важную политическую тайну
Александр Кирш

Дипломаты такого, как правило, не рассказывают.

Раздраженный тем, как его приняли на заседании ОБСЕ, Лавров сказал, что ему теперь безразлично будущее этой организации, а на встречный вопрос журналистки «Немецкой волны», означает ли это возможный выход России из ОБСЕ, сначала намекнул, что ее плохо учили, а потом неожиданно рассказал то, что дипломаты, как правило, не рассказывают:

«Я знаю, что у вас в Германии принято разжевывать все журналистам, у нас оставляют место для интерпретаций».

Опа!

То есть ОБСЕ ему безразлична, но должен оставаться простор для интерпретаций! В этом — вся хитровыхитренность агрессивно-амбициозной, но трусливой российской политики, и касается это, разумеется, не только ОБСЕ.

Именно так в Мордоре постоянно пугают, что всех уничтожат, однако же в ответ на конкретизирующие вопросы оставляют «место для интерпретаций»: думайте, мол, что хотите, мы только намекаем, но в случае чего ни за что не отвечаем!

Это — политика гопников, берущих на понт: если не удалось испугать — не-не-не, мы ничего и не имели в виду, оставляем поле для интерпретаций!

И сначала — работало! Сейчас — уже не работает. Даже самый респектабельный The Economist откровенно орет, взывает и вопит, обращаясь к Европе, о срочной необходимости дополнительной помощи Украине, пока еще не поздно. Никакого места для интерпретаций. Запад понемногу вылечивается.

Александр Кирш, obozrevatel.com

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