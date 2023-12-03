Лавров неожиданно выдал важную политическую тайну Александр Кирш

3.12.2023, 11:04

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Александр Кирш

Дипломаты такого, как правило, не рассказывают.

Раздраженный тем, как его приняли на заседании ОБСЕ, Лавров сказал, что ему теперь безразлично будущее этой организации, а на встречный вопрос журналистки «Немецкой волны», означает ли это возможный выход России из ОБСЕ, сначала намекнул, что ее плохо учили, а потом неожиданно рассказал то, что дипломаты, как правило, не рассказывают:

«Я знаю, что у вас в Германии принято разжевывать все журналистам, у нас оставляют место для интерпретаций».

Опа!

То есть ОБСЕ ему безразлична, но должен оставаться простор для интерпретаций! В этом — вся хитровыхитренность агрессивно-амбициозной, но трусливой российской политики, и касается это, разумеется, не только ОБСЕ.

Именно так в Мордоре постоянно пугают, что всех уничтожат, однако же в ответ на конкретизирующие вопросы оставляют «место для интерпретаций»: думайте, мол, что хотите, мы только намекаем, но в случае чего ни за что не отвечаем!

Это — политика гопников, берущих на понт: если не удалось испугать — не-не-не, мы ничего и не имели в виду, оставляем поле для интерпретаций!

И сначала — работало! Сейчас — уже не работает. Даже самый респектабельный The Economist откровенно орет, взывает и вопит, обращаясь к Европе, о срочной необходимости дополнительной помощи Украине, пока еще не поздно. Никакого места для интерпретаций. Запад понемногу вылечивается.

Александр Кирш, obozrevatel.com

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