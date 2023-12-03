«Мы ночью из Гомеля стартовали, чтобы успеть» 3.12.2023, 11:12

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Белорусы устроили ажиотаж на старте продаж дома возле Цнянского водохранилища в Минске.

Неподалеку от Цнянского водохранилища быстрыми темпами подрастают первые дома Северного Берега. Проект, стартовавший только в этом году, уже успел расшевелить спокойный в последнее время рынок новостроек.

Так, именно Северный Берег вернул в Минск очереди за квартирами. Первый дом застройщик распродал сразу в первый день, а 30 ноября тут стартовали продажи уже шестого дома.

Журналисты realt.by побывали в офисе застройщика и поговорили с теми, кто решил «разбить копилку» для покупки квартиры в этом жилом комплексе.

«Хочется, чтобы дети жили рядом. Да, и уголок тут хороший, без производств»

Около 9 утра мы подходим к ТЦ «Центрополь» на улице Свердлова. Здесь уже собралось несколько десятков людей. При этом — на улице никто не мерзнет. Офис застройщика сегодня специально открыли пораньше — людей пустили внутрь уже в 8 утра.

Будущие потенциальные соседи получают свои номерки у стойки рецепции и ждут начала продаж. Официальный старт назначен на 10 утра. Мы заговариваем с Еленой.

− Я пришла в офис только сегодня. Оказалось, что на этот момент в списке до меня уже было более 90 человек, но так как не все доехали, я передвинулась поближе. Почему заинтересовал этот жилой комплекс? Сама живу рядом с Цнянкой − в Зеленом Луге, поэтому тут же присматриваю первую квартиру для ребенка. Хочется, чтобы дети жили поближе ко мне. Для нас это понятное место, понятный район. Да, и уголочек это хороший, без производств. Не то, что другие кварталы — каменные мешки. А тут и водохранилище, и парк есть.

Народу вокруг становится больше, в офисе начинает пахнуть свежим кофе и нарастающей тревогой. Многие уже расположились на креслах и рассматривают рекламные буклеты с планировками.

− А сколько там трешек? Не знаете? Мы именно трешку хотим, − спрашивает женщина в элегантном пальто у соседей.

− Надеюсь, всем повезет. Квартир в доме — 119, а по спискам вроде человек 100, да и то — не все доехали. Мы вот ночью из Гомеля стартовали, по такой дороге еле добрались, − отвечает ей мужчина.

«Кто мог, тот подъезжал и дежурил у офиса»

Мы подходим к молодой паре. Ребята рассказывают, что проект привлек расположением и ценой:

− Люди стали интересоваться этим домом сразу же, как закончились продажи в предыдущем. Тогда же какой-то парень, которому не хватило квартиры, и начал вести список. Мы пока только приглядываемся к Северному Берегу. Сейчас будем смотреть, какие цены предложат. Если квадрат в трешке выйдет по 1000—1100 евро, то будем брать. Если стоимость будет выше рынка, то еще подумаем. В список мы на всякий случай записались. Тут было организовано дежурство, все было спокойно. Кто мог, тот подъезжал и дежурил у офиса. Недолго. По часу, может.

А вот для Дмитрия квартира в Северном Береге — далеко не первая, которую он покупает на стадии котлована:

− Цель покупки я не скрываю − после постройки хочу продать эту недвижимость с прибылью. Пару лет назад с целью инвестиций я также покупал студии в Минск Мире, но сейчас этот комплекс уже немного выдохся для инвесторов. После Минск Мира я интересовался стройками за Национальной библиотекой и на Жуковского, потом решил присмотреться к Северному Берегу. Золотое правило для перспективного инвестирования в столице − наличие очередей с ночевками и дежурствами. Если этого нет, значит, ты ошибаешься. Если без шуток, то я рад, что в Минске появился новый большой проект. Интерес к Северному Берегу будет только нарастать. Это уже и сейчас видно, что с каждым новым домом очередь на покупку выстраивается все раньше. Также мне нравится, что тут есть партнерский кредит от банка на строительство с беспроцентным первым годом. Этим не грех воспользоваться, даже имея всю сумму на руках.

«Наши планировки постоянно дорабатываются»

О том, как идут продажи, нам рассказала начальник отдела продаж застройщика Светлана Дубовик:

− Стройка дома «Айвилэйн 2» только начинается — по плану его сдадут в начале 2025 года. Стартует стоимость в шестом доме от 1000 евро за квадрат. Цены на жилье зависят от метража, этажа, вида из окна и других параметров. Каждый дом у нас уникален. В «Айвилэйн 2» будут современные квартиры, закрытая дворовая территория, дизайнерское лобби. Также мы постоянно анализируем и дорабатываем наши планировки — учитываем пожелания наших клиентов и вносим соответствующие изменения. Кстати, обратите внимание, что дом будет расположен прямо напротив Центрального сквера. Планируется, что тут будет зеленая зона, а также площадь с магазинами, кафе и ресторанами. Что касается парковки, то ставить машину можно будет на общих стоянках у дома.

− А остались ли квартиры в предыдущих домах?

− Вы видите, какой сегодня ажиотаж, не меньшее внимание со стороны покупателей было и к первым пяти домам. Практически все квартиры там проданы. Бывает, что появляются отказные варианты (к примеру, кому-то не одобрили кредит или еще что-то), но они очень быстро поступают в продажу и находят новых владельцев.

− Ждать ли новых домов в этом году?

− Всех секретов я раскрывать не буду, но скажу, что на декабрь у нас запланирован старт продаж еще одного дома.

Что за дом предлагают сегодня?

«Айвилэйн 2» − это здание на 8−9 этажей, в котором будет 2 подъезда и 119 квартир. Квартиры в доме будут сдаваться без отделки со свободными планировками. В многоэтажке будут однушки, двушки и трешки. Среди вариантов − квартиры площадью от 38 до 81 квадратного метра. Можно заметить, что во всех квартирах кухни и гостиные объединены.

В квартирах будут высокие потолки (2,7 метра), панорамные окна, балконы, а у некоторых жильцов — еще и террасы. Лифты в подъездах будут спускаться и в подвал, где расположатся кладовые жильцов. Кстати, кладовка в подвале идет бонусом ко всем квартирам (она входит в стоимость жилья).

Будущие жильцы получат огороженную дворовую территорию, элегантно оформленные лобби, велобоксы и подземные мусорные контейнеры.

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