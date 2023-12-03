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Пионтковский назвал того, кто подтолкнул Путина к широкомасштабному вторжению в Украину

  • 3.12.2023, 11:20
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Пионтковский назвал того, кто подтолкнул Путина к широкомасштабному вторжению в Украину
Андрей Пионтковский

Публицист сделал резонансное заявление.

К нападению на Украину Путина подтолкнул глава Китая, встреча с которым у Путина состоялась в феврале 2022 года, заявил в эфире Espreso.TV публицист Андрей Пионтковский.

Политический эксперт высказал свою точку зрения по событиям на G20: «На G20 имело место красноречивое и кричащее отсутствие Си Цзиньпина. Это же демонстрация позиции. Си Цзиньпин в Сан-Франциско понял: то, что мы с вами называем Четвертой мировой войной против стран цивилизованного мира, проиграно».

Политолог высказал мнение по поводу того, кто мог подтолкнуть Путина к решению напасть на Украину: «Си Цзиньпин хитро себя вел. Он спустил с цепи двух своих псов: Путина и иранских политиков. Путина он фактически подтолкнул на войну с Украиной. Мы помним, в каком эйфорическом состоянии находился Путин 5 февраля 2022 года, когда вернулся из Пекина. Он подтолкнул и Иран: сделал несколько крупных услуг Ирану в последнее время. Все на борьбу с Израилем, с Украиной и США».

При этом Андрей Пионтковский рассказал, в чем выгода Путина и главы Китая в тех войнах, которые они развязали совместными усилиями: «Стратегия Путина была очень проста: если Украина проигрывает без помощи США и Израиль терпит поражение под совместными ударами всех террористических групп, то это полностью дискредитирует США. Все эти сигналы прекрасно понимают на Дальнем Востоке, и тогда Си Цзиньпин практически голыми руками взял бы Тайвань».

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