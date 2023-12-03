Александр Кабанов: Лукашенко в недалеком будущем ждет «сюрприз» 3.12.2023, 11:43

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Александр Кабанов

Диктатор занялся самоуничтожением.

Какие сейчас есть инструменты борьбы с режимом Лукашенко и что ожидать белорусам в новом году?

Известный брестский блогер и экс-политзаключенный Александр Кабанов поделился с телеграм-каналом «Баста!» своим мнением:

— Если говорить о Лукашенко и его режиме, то они работают над самоуничтожением гораздо больше, чем все демократические силы вместе взятые. Мы, по большому счету, можем ему только помочь в этом.

Что делает Лукашенко? Начнем с того, что экономически там все крайне плохо. Не потому, что вводят санкции, что «все такие плохие» или еще что-то, а только потому, что он ничего не понимает. А тем людям, которые понимают, как можно развиваться и какие реформы необходимы, что такое новые технологии — он их просто сжирает, выкидывает из страны своими новыми законами, новыми налогами.

Естественно, что нормальные предприниматели не могут долго находиться в такой атмосфере. Есть крупный бизнес, но тут уже появляются санкции, и в этом мы уже можем помогать.

Какая у него кадровая политика? Если взять ключевые посты сейчас и в том числе экономические, давайте посмотрим, кого туда ставит Лукашенко? Основная черта этих людей - это личная преданность, но они абсолютно безграмотны, они абсолютно некомпетентны и зачастую это люди из коррумпированных кругов. Идет опять же удар и по экономике, и по имиджу страны.

По всему идет удар. Лукашенко ведет абсолютно безграмотную политику.

Лукашенко делает все для того, чтобы эту систему уничтожить, потому что без денег она жить не может.

Это может привести к расколу элит. Они начинают друг другу объявлять войну, сливать друг друга. Плюс это видят все подчиненные. Они понимают, что будущего у такой страны нет. И вот это уже наша работа, все это усилить. Но! В первую очередь необходима победа Украины над Россией. Мы можем максимум помогать, чем можем. Добровольцы есть. Есть люди, которые передают разведданные данные Украине с самой Беларуси. Непосредственно, есть люди, которые донатят, есть помощь Украине и информационная поддержка. Любая помощь это очень важно. Также нам нужно международное признание демократических сил. Над этим уже должны работать наши демократические лидеры.

Ну и последнее, мы должны показать людям внутри страны альтернативу. Должны показать, как мы можем жить и как мы должны жить. В таких вещах мгновенного результата не бывает в принципе. И кто-то может сказать, «да, это уже длится 10 лет, 20 лет, 30 лет». Это длится последние годы, все остальное время белорусы спали и молчали, и было им на все безразлично. Все началось с того, что страна начала подниматься, когда пошло национальное возрождение. Когда люди начали задумываться и когда пошли просто немыслимые репрессии, которые происходят в гигантском масштабе. До этого ведь репрессии тоже были, но на них люди не обращали никакого внимания.

Лукашисты забыли о том, как проходил юровский процесс. Все это ожидает Беларусь. Я думаю, что в недалеком будущем можно прогнозировать такой исход событий. Это может быть уже в 2025 году.

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