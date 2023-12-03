закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Чем больше я взрослела, тем меньше хотелось фату и роспись»

4
  • 3.12.2023, 11:59
  • 2,870
«Чем больше я взрослела, тем меньше хотелось фату и роспись»

Истории белорусов и белорусок, которые решили никогда не вступать в брак.

Журналисты tochka.by поговорили с тремя белорусами, которые уверены, что никогда не поставят свою подпись на церемонии в загсе.

Двойные стандарты и свобода

В браке существуют различные ожидания от мужчин и от женщин, считает Елена.

«Неравномерно распределяются обязанности. Часто существуют двойные стандарты в отношении сексуальной свободы и верности. Мужчинам позволено иметь несколько партнеров, в то время как женщина должна быть верной и ограничивать свои сексуальные связи», – говорит она.

Елена убеждена, что штамп в паспорте не может гарантировать семейное счастье. Скорее наоборот – он накладывает много дополнительных «штампов».

«Чем больше я взрослела, тем меньше хотелось фату и роспись. Вокруг хватало наглядных примеров, когда кто-то боролся с безденежьем, толкая мужа в плечи на работу, перебивались от кредита до кредита, кто-то пытался преломить сексуальные аппетиты партнера или терпел бесконечный контроль из-за неравного заработка».

К тому же получить развод женщине может быть сложнее, если инициатором этого решения выступает она, уверена Елена.

«Особенно если брак не только заключен юридически, но и подкреплен религиозными взглядами и убеждениями. Достаточно того, что без росписи у нас не венчают», – обращает внимание она.

К 47 годам у Елены было несколько серьезных отношений. У женщины есть 20-летний сын, который родился в гражданском браке. С его отцом Елена рассталась, но поддерживает дружеские отношения.

На данный момент женщина уже восемь лет в других серьезных отношениях. Но ни один из партнеров не спешит в загс, говорит Елена. Ни она, ни он никогда не были в браке и чувствуют себя комфортно.

«Я не согласна с тем, что официальный брак – это доказательство серьезных намерений. Для меня серьезность – это про честность и уважение по отношению к себе и к человеку, который с тобой рядом».

Елена уверяет, что у нее много неженатых знакомых, которые живут полной жизнью: они путешествуют, кто-то заводит детей, при этом их «не несет во все тяжкие», как некоторых семейных.

Правда, окружающие позицию Елены не всегда принимают – удивляются.

«А когда узнают, что у меня дети и ни одного брака, смотрят, как на женщину фривольного поведения», – добавляет она.

«Зачем жениться, если потом разводиться?»

Максим принял решение никогда не ходить в загс три года назад, в 24.

По его словам, вступая в брак, мы, по сути, даем клятву всегда быть вместе. Но Максим не знает ни одного человека, кто действительно готов выполнить это обещание.

«Тогда зачем жениться, если потом разводиться?» – задается вопросом герой.

В любовь парень не верит, зато верит в привязанность. И о своем взгляде на брак партнеру рассказывает с самого начала. Судя по истории Максима, девушек такой расклад устраивает, ведь причиной расставания это не становилось.

Родители же на компромисс идти не готовы и пытаются парня отговорить – хотят внуков. Максим, наоборот, отцом стать не торопится.

На данный момент самые долгие его отношения продлились два года. Жениться он не планирует, но все же хочет провести с одним человеком всю жизнь.

«Из положительного в браке были только дети»

Недаром психологи говорят, что все наши установки идут из детства. Алеся выросла, наблюдая за примером неудавшейся модели семьи: дедушка поднимал руку на бабушку, много пил.

А вот отец и мама до сих пор вместе, но и об их отношениях у дочери не лучшее мнение.

«Живут как кошка с собакой», – говорит женщина.

Поэтому решение никогда не становиться чьей-то женой формировалось у нее с раннего детства.

«Сейчас, оглядываясь, понимаю: будучи ребенком, недополучила ни любви, ни внимания, поэтому приняла решение жить для себя», – рассказывает Алеся.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она уехала с периферии в Минск на учебу. Поступила в частный институт и, чтобы оплатить аренду комнаты, работала на стройке. В этот период жизни встретила мужчину, который «немного помогал».

«Забыла обо всем и, не любя, наверное, назло родственникам, вышла замуж. Родила двух ангелочков. На этом из положительного – все. Спустя время мы развелись. Он до сих пор живет в моей квартире, алименты детям почти не платил, а им уже 18 и 16 лет».

После этого девушка пыталась построить другие отношения, но и они оказались неудачными.

«Пропал вместе со всем нажитым, забрал даже мою одежду», – рассказывает она.

Как признается Алеся, после такого она пережила жуткую депрессию и долгое восстановление. И зареклась: больше никакого замужества.

Сейчас в жизни женщины все же есть постоянный партнер, но бежать с ним в загс Алеся не планирует: «если кто-то видит в браке плюсы, я вижу минусы». Мужчину такое положение дел вполне устраивает. Тем более, работает он за границей, приезжает нечасто, а Алеся «гостевому» формату даже рада: говорит, после всего, что было, любит личное пространство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип