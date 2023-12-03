«Чем больше я взрослела, тем меньше хотелось фату и роспись» 4 3.12.2023, 11:59

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Истории белорусов и белорусок, которые решили никогда не вступать в брак.

Журналисты tochka.by поговорили с тремя белорусами, которые уверены, что никогда не поставят свою подпись на церемонии в загсе.

Двойные стандарты и свобода

В браке существуют различные ожидания от мужчин и от женщин, считает Елена.

«Неравномерно распределяются обязанности. Часто существуют двойные стандарты в отношении сексуальной свободы и верности. Мужчинам позволено иметь несколько партнеров, в то время как женщина должна быть верной и ограничивать свои сексуальные связи», – говорит она.

Елена убеждена, что штамп в паспорте не может гарантировать семейное счастье. Скорее наоборот – он накладывает много дополнительных «штампов».

«Чем больше я взрослела, тем меньше хотелось фату и роспись. Вокруг хватало наглядных примеров, когда кто-то боролся с безденежьем, толкая мужа в плечи на работу, перебивались от кредита до кредита, кто-то пытался преломить сексуальные аппетиты партнера или терпел бесконечный контроль из-за неравного заработка».

К тому же получить развод женщине может быть сложнее, если инициатором этого решения выступает она, уверена Елена.

«Особенно если брак не только заключен юридически, но и подкреплен религиозными взглядами и убеждениями. Достаточно того, что без росписи у нас не венчают», – обращает внимание она.

К 47 годам у Елены было несколько серьезных отношений. У женщины есть 20-летний сын, который родился в гражданском браке. С его отцом Елена рассталась, но поддерживает дружеские отношения.

На данный момент женщина уже восемь лет в других серьезных отношениях. Но ни один из партнеров не спешит в загс, говорит Елена. Ни она, ни он никогда не были в браке и чувствуют себя комфортно.

«Я не согласна с тем, что официальный брак – это доказательство серьезных намерений. Для меня серьезность – это про честность и уважение по отношению к себе и к человеку, который с тобой рядом».

Елена уверяет, что у нее много неженатых знакомых, которые живут полной жизнью: они путешествуют, кто-то заводит детей, при этом их «не несет во все тяжкие», как некоторых семейных.

Правда, окружающие позицию Елены не всегда принимают – удивляются.

«А когда узнают, что у меня дети и ни одного брака, смотрят, как на женщину фривольного поведения», – добавляет она.

«Зачем жениться, если потом разводиться?»

Максим принял решение никогда не ходить в загс три года назад, в 24.

По его словам, вступая в брак, мы, по сути, даем клятву всегда быть вместе. Но Максим не знает ни одного человека, кто действительно готов выполнить это обещание.

«Тогда зачем жениться, если потом разводиться?» – задается вопросом герой.

В любовь парень не верит, зато верит в привязанность. И о своем взгляде на брак партнеру рассказывает с самого начала. Судя по истории Максима, девушек такой расклад устраивает, ведь причиной расставания это не становилось.

Родители же на компромисс идти не готовы и пытаются парня отговорить – хотят внуков. Максим, наоборот, отцом стать не торопится.

На данный момент самые долгие его отношения продлились два года. Жениться он не планирует, но все же хочет провести с одним человеком всю жизнь.

«Из положительного в браке были только дети»

Недаром психологи говорят, что все наши установки идут из детства. Алеся выросла, наблюдая за примером неудавшейся модели семьи: дедушка поднимал руку на бабушку, много пил.

А вот отец и мама до сих пор вместе, но и об их отношениях у дочери не лучшее мнение.

«Живут как кошка с собакой», – говорит женщина.

Поэтому решение никогда не становиться чьей-то женой формировалось у нее с раннего детства.

«Сейчас, оглядываясь, понимаю: будучи ребенком, недополучила ни любви, ни внимания, поэтому приняла решение жить для себя», – рассказывает Алеся.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она уехала с периферии в Минск на учебу. Поступила в частный институт и, чтобы оплатить аренду комнаты, работала на стройке. В этот период жизни встретила мужчину, который «немного помогал».

«Забыла обо всем и, не любя, наверное, назло родственникам, вышла замуж. Родила двух ангелочков. На этом из положительного – все. Спустя время мы развелись. Он до сих пор живет в моей квартире, алименты детям почти не платил, а им уже 18 и 16 лет».

После этого девушка пыталась построить другие отношения, но и они оказались неудачными.

«Пропал вместе со всем нажитым, забрал даже мою одежду», – рассказывает она.

Как признается Алеся, после такого она пережила жуткую депрессию и долгое восстановление. И зареклась: больше никакого замужества.

Сейчас в жизни женщины все же есть постоянный партнер, но бежать с ним в загс Алеся не планирует: «если кто-то видит в браке плюсы, я вижу минусы». Мужчину такое положение дел вполне устраивает. Тем более, работает он за границей, приезжает нечасто, а Алеся «гостевому» формату даже рада: говорит, после всего, что было, любит личное пространство.

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