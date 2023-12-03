США создают новый флот «самолетов судного дня» 3.12.2023, 12:01

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На программу выделено более $9 миллиардов.

Военно-воздушные силы США создадут новый авиационный парк для ядерной войны. Речь идет о так называемых «самолетах Судного дня».

Как сообщает агентство Reuters, эти самолеты способны защитить экипаж и пассажиров от взрыва атомной бомбы. Корпорация Boeing была исключена из конкурса, поэтому контракт может достаться Sierra Nevada Corp.

Американские ВВС планируют заключить контракт на строительство новых «самолетов Судного дня» в 2024 году. Впрочем, в Пентагоне не комментируют, получили ли предложения от других компаний.

Сегодня «самолет Судного дня» в США-E-4B Nightwatch. Срок его эксплуатации истекает в 2030 году.

На разработку авиапарка «судного дня» планируют потратить 889 миллионов долларов в 2024 финансовом году. Еще около 8,3 миллиарда долларов выделят на программу до 2028 года.

Сейчас борт E-4B Nightwatch используют для перевозки министра обороны США. Он спроектирован как мобильный командный пункт. Самолет способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям. В США на вооружении стоят четыре самолета E-4B, но лишь один из которых постоянно находится в боевой готовности.

E-4B могут находиться в небе целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. На борту могут одновременно находиться до сотни человек.

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