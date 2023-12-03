В Минской области из-за обильного снегопада ввели план «Погода» 2 3.12.2023, 12:23

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Что нельзя делать водителям?

Госавтоинспекция 3 декабря ввела план «Погода» на территории Минской области. Об этом сообщили в УВД и дали рекомендации для водителей.

Согласно сообщению, на дороги вывели снегоуборочную технику, а проезжую часть начали обрабатывать песко-соляной смесью.

В ГАИ «настоятельно порекомендовали» водителям «не опережать, а тем более не обгонять снегоуборочную технику».

Кроме того, дали еще несколько советов:

выбирать безопасную скорость;

проявлять осторожность и повышенное внимание;

не допускать резких маневров и торможений;

быть внимательными при движении на мостах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог;

пристегиваться ремнями безопасности.

Также там традиционно порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и передвигаться на общественном.

Дикие животные

В то же время в ГАИ Витебской области предупредили, что сейчас диких животных привлекают дороги, обработанные песчано-соляными смесями.

Поэтому там призвали быть осторожными при движении вне населенных пунктов.

«Если на пути движения вашего автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться», — посоветовали там.

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