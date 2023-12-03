Для белорусских дачников ввели новые «правила» 3.12.2023, 13:39

Взносов будет больше.

2 декабря 2023 года вступил в силу указ №115 «О садоводческих товариществах». И несмотря на то, что дачники сезон уже закрыли - урожай собрали, теплицы помыли, розы обрезали, листья сгребли, грядки перекопали - придется еще раз вернуться к дачным проблемам.

А все потому, что указ «О садоводческих товариществах» касается всех актуальных дачных проблем - это размер ежегодных взносов, вынос электросчетчиков из домов на столбы, выбор председателя, возможность изъятия участка, пристраивание заброшенных участков, пишет belarus.kp.ru.

Размер дачных членских взносов в Беларуси

Со 2 декабря 2023 года взносы, которые ежегодно уплачивают дачники частями, могут зависеть от величины и количества участков во владении, если такое решение примет общее собрание. Указ президента «О садоводческих товариществах» изменил подход к порядку формирования размеров членских взносов дачников.

Проголосовать за нововведение по оплате должно не менее 2/3 от общего количества членов товарищества, присутствовавших на общем собрании, либо принявших участие в заочном голосовании.

«Выходит, что величина членского взноса рассчитывается на основании сметы доходов и расходов товарищества. Если она взимается в равном размере, то приобретение одним и тем же членом в том же товариществе второго и последующих участков сокращает общее количество членов и, как следствие, увеличивает финансовую нагрузку по взносам для оставшихся членов», - отметила консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси Ирина Скачкова.

По словам специалиста, вопрос о членских взносах «весьма чувствительный». По нормам, которые существовали ранее, членские взносы вносились в равном размере вне зависимости от размеров земельных участков. Не все дачники считали такой принцип справедливым, полагая, что тот, кто владеет несколькими земельными участками и платить должен больше. Теперь этот принцип можно воплотить в жизнь, если так решит большинство.

Выбор председателя садоводческого товарищества

Это хорошо, если товариществу повезло с председателем, и он действительно рачительный хозяин, который печется о том, как сделать жизнь дачников более удобной, да еще и копейку их сэкономить. Но повезло не всем. В некоторых садоводческих товариществах, и их немало, с председателями чехарда, они то сменяют друг друга, то идут в суды, а то и вовсе отсутствуют годами. Со 2 декабря 2023 года в Беларуси изменится формат избрания и назначения председателей садоводческих товариществ. В некоторых случаях руководителя СТ назначит облисполком.

По словам замначальника главного управления юстиции Минского облисполкома Тамары Прасковой, облисполкомы будут формировать реестров кандидатов, которые при необходимости могут быть назначены в качестве председателей правления садовых товариществ.

«Поскольку мы назначаем это уполномоченное лицо, то можем контролировать его деятельность и требовать выполнения поручений и отчетов о проделанной работе», - отметила Тамара Праскова.

Теперь у местных властей появилось право влиять на положение дел в СТ, что законодательно не было предусмотрено ранее. И это поможет решить проблему длительного отсутствия председателя.

Кроме того, можно будет привлекать аудитора для контроля расходования средств СТ.

Кроме того, у председателей СТ теперь есть право запросить и безвозмездно получить всю информацию о собственниках дач.

Дачный участок могут отобрать

Причину, по которой в Беларуси через три года, а именно с декабря 2026-го, могут изъять дачный земельный участок, разъяснила замначальника отдела земельного кадастра главного управления землеустройства Минского облисполкома Юлия Белянкова.

По ее словам, указ ужесточил требование по обязательному оформлению земельных участков в садоводческих товариществах. Если документов на участок нет, то надо обязательно обратиться в организацию по госрегистрации недвижимого имущества и зарегистрировать землю. На оформление дается три года.

По истечении этих трех лет местные исполкомы будут выписывать предписания владельцам незарегистрированных земельных участков вплоть до изъятия.

Главное при оформлении участков соблюсти необходимые параметры, важно обратить внимание на ширину дорог, размер проездов и другие моменты, чтобы снять вопросы в дальнейшем, подчеркнула Юлия Белянкова.

Заброшенные дачи в Беларуси, правила

Власти сказали, как будут поступать с заброшенными дачами в Беларуси после декабря 2023, а именно почему намерены провести инвентаризацию заброшенных дачных участков.

По словам замначальника главного управления юстиции Минского облисполкома Тамары Прасковой, у местных властей «появляется механизм вовлечения неиспользуемых домиков».

Совместные комиссии из представителей местной власти и представителей садоводческого товарищества посчитают и задокументируют заброшенные дачные участки.

Вынос электросчетчиков на столбы на дачах в Беларуси

Электросчетчики из дачных домиков на столбы начали выносить в Беларуси еще лет 5 назад, чтобы в том числе предотвратить кражи электричества. Теперь это обяжут сделать всех дачников.

Выносной учет электроэнергии замгенерального директора ГПО «Белэнерго» Андрей Шершень назвал одной из важный составляющих приема электросетей от садоводческих товариществ на баланс энергетиков. И начнется этот процесс после 2 декабря 2023.

Андрей Шершень подчеркнул, что выносной прибор обеспечивает точность учета количества потребляемой электроэнергии на дачный домик.

Электросчетчик на столбе - гарантия «исключения возможности хищения электрической энергии ввиду определенных технических обстоятельств», а также удобство для дачников.

Установка нового поколения электросчетчиков имеет и долгосрочную перспективу.

«Это дальнейшее объединение в единую систему всех товариществ, чтобы эти данные передавались в энергоснабжающие организации не только для анализа и учета, но и отгружались во все расчетные программы, например, для оплаты жилищно-коммунальных услуг», - подчеркнул специалист.

Смысл в том, чтобы человек мог оплачивать счета за электричество на даче также, как он оплачивает за свою квартиру или дом через ЕРИП.

Какие электросчетчики можно использовать дачникам в Беларуси

В «Белэнерго» определились с видами индивидуальных электросчетчиков, которые дачников обяжут вынести на столбы возле дач. Без наличия таких счетчиков садоводческие товарищества не передадут, а энергетики не примут сети на свое обслуживание.

«Белэнерго» хочет видеть возле дома каждого дачника многотарифные (не менее четырех тарифов) электронные счетчики с цифровым интерфейсом и классом точности не ниже 1,0. Типы этих счетчиков должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь отметку о прохождении государственной поверки.

Такой электронный счетчик должен быть установлен вне дома, за границей либо на границе земельного участка в отдельном запираемом выносном щитке. Такой выносной счетчик можно установить на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к садовому домику.

«Белэнерго» не имеет ничего против, если вместо выносного электронного счетчика дачники установят SPLIT-счетчик (его цена от 500 руб. и выше). Это электронное интеллектуальное устройство, которое делится на две части - измерительную и потребительскую.

В каждом садоводческом товариществе должны быть однотипные выносные счетчики.

Кстати, до сентября 2027 года в Беларуси можно приобретать земельные участки, в том числе и в садоводческих товариществах, в частную собственность с пониженными коэффициентами или по пониженной цене: 0,8 – на территории Минска, областных центров; 0,5 – на иных территориях. Некоторые дачники, уже этим правом воспользовались и сэкономили на сделках.

Почти год, с начала 2023-го, в Беларуси действует норма, предусматривающая, что дачники могут узаконить свой участок в фактических границах, если соседи не против. При необходимости размеры дачного участка будут устанавливаться по заборам. При этом генплан садового товарищества, который стоит прилично, изменять не придется. Если все же соседи не придут к консенсусу по смежной границе, то им придется разбираться в суде.

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