закрыть
3 декабря 2023, воскресенье, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сюрпризы декабря: где в Беларуси будет -23°C, а где +3°C

1
  • 3.12.2023, 14:42
  • 1,930
Сюрпризы декабря: где в Беларуси будет -23°C, а где +3°C

Синоптики рассказали по погодных «качелях».

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ предупредил, что в начале декабря температура в нашей стране будет «ниже климатической нормы на 5-7°C». Он пообещал многим жителям сильные морозы. Тем не менее, у некоторых столбик поднимется и выше нуля.

Какую погоду ожидать белорусам на неделе с 4 по 10 декабря?

По словам Рябова, на погоду в начале недели влажные воздушные массы с Балтийского моря принесут небольшой кратковременный снег и влажность до 90%. Некоторых ожидает слабый гололед и гололедицу.

Также в страну придут сильные морозы. Так, ночью 4-5 декабря температура составит от -6°C до -12°C, а при прояснениях до -14°C. Днем в понедельник от -2°C по западу до -12°C по северу, во вторник от -3°C по Гродненской области до -11°C по Витебской. Но дальше — больше.

Так, ночью в среду 6 декабря синоптики пообещали от -6°C по югу до -23°C мороза по северу. Хотя днем будет менее морозно — от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку.

Похожая погода установится и в четверг 7 декабря: ночью от -12°C по западу до -23°C мороза по востоку; днем — от 0 в юго-западных районах до -12°C в северо-восточных.

При этом в пятницу 8 декабря метеорологи ожидают от +1°C в Бресте до -8°C в Витебске.

А на выходных, по предварительному прогнозу Дмитрия Рябова, 9-10 декабря ночью будет от -5°C по западу до -22°C по северо-востоку; днем — до +3°C. (например, в Гродно и Бресте).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип