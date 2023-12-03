Сюрпризы декабря: где в Беларуси будет -23°C, а где +3°C 1 3.12.2023, 14:42

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Синоптики рассказали по погодных «качелях».

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ предупредил, что в начале декабря температура в нашей стране будет «ниже климатической нормы на 5-7°C». Он пообещал многим жителям сильные морозы. Тем не менее, у некоторых столбик поднимется и выше нуля.

Какую погоду ожидать белорусам на неделе с 4 по 10 декабря?

По словам Рябова, на погоду в начале недели влажные воздушные массы с Балтийского моря принесут небольшой кратковременный снег и влажность до 90%. Некоторых ожидает слабый гололед и гололедицу.

Также в страну придут сильные морозы. Так, ночью 4-5 декабря температура составит от -6°C до -12°C, а при прояснениях до -14°C. Днем в понедельник от -2°C по западу до -12°C по северу, во вторник от -3°C по Гродненской области до -11°C по Витебской. Но дальше — больше.

Так, ночью в среду 6 декабря синоптики пообещали от -6°C по югу до -23°C мороза по северу. Хотя днем будет менее морозно — от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку.

Похожая погода установится и в четверг 7 декабря: ночью от -12°C по западу до -23°C мороза по востоку; днем — от 0 в юго-западных районах до -12°C в северо-восточных.

При этом в пятницу 8 декабря метеорологи ожидают от +1°C в Бресте до -8°C в Витебске.

А на выходных, по предварительному прогнозу Дмитрия Рябова, 9-10 декабря ночью будет от -5°C по западу до -22°C по северо-востоку; днем — до +3°C. (например, в Гродно и Бресте).

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