До -16°С прогнозируют в Беларуси 4 декабря 1 3.12.2023, 16:21

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На большей части территории пройдет снег.

Гололедицу и до минус 16 градусов прогнозируют в Беларуси 4 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью будет от минус 4 по юго-западу до минус 12 по северо-востоку, при прояснениях — до 16 градусов мороза. Днем ожидается минус 2-8 градусов.

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