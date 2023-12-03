Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab 3.12.2023, 17:41

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Киев и Варшава подписали контракт на производство и передачу Украине 56 гаубиц.

Польша уже передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, а в целом есть договоренности о поставках Украине более полусотни таких машин. Об этом сообщило новостное агентство PAP.

«AHS Krab - самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин», - говорится в сообщении агентства.

Речь также о том, что Украина и Польша «подписали контракт на производство и передачу 56 Krab», которые считаются «ночным ужасом» для россиян.

В публикации указано, что Польша с начала военных действий РФ против Украины также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29, а также запланированные поставки самоходных минометных систем. Rak, боевые машины пехоты Rosomak (в количестве 100 штук).

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