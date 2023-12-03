На литовской таможне каждый грузовик из Беларуси обыскивают 2 3.12.2023, 18:34

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Ищут сигареты.

Литовская таможня с 23 ноября усилила контроль за грузовыми перевозками на границе с Беларусью. По словам представителя Таможенной криминальной службы Гедиминаса Куликаускаса, каждый грузовик, въезжающий в страну, даже если он без груза, проверяется очень тщательно.

«Проверяются абсолютно все грузовые автомобили: пустые, полные, с заявленным грузом или без него, кузова грузовиков проверяются и даже измеряются на наличие тайников, они взвешиваются. Не говоря уже о рентгеновском просвечивании, вскрытии брезента», – приводит его слова BNS.

По его словам, тщательные проверки значительно удлиняют процесс осмотра, что может привести к увеличению очередей транспортных средств.

«Это, к сожалению, неизбежно. Физические возможности контрольно-пропускных пунктов ограничены, и когда работа идет с максимальной интенсивностью, это занимает некоторое время», – сказал он.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков «Линава» Зенонас Буйвидас, отметил, что такие проверки увеличивают время пересечения границы и всегда сопровождаются усиленным контролем.

«У нас есть только очень простые жалобы на то, что время транзита увеличилось. Это постоянная, хроническая вещь. Это всегда так, когда есть такой контроль – очереди сразу становятся длиннее», – сказал он.

Однако, по словам Куликаускаса, такие проверки эффективны.

«Происходит действительно тщательная проверка каждого грузового автомобиля, и это дает свои результаты», – заверил он.

Служба сообщила, что во время одной из таких проверок на автодорожном посту Райгардас в баке бензовоза, прибывшего из Беларуси, было обнаружено около 600 коробок сигарет.

За 9 месяцев этого года в ходе досудебных расследований таможенники уже изъяли 10,4 миллиона пачек нелегальных сигарет. В прошлом году за весь год было перехвачено 8,3 миллиона пачек контрабандного товара.

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