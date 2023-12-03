Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки» 3 3.12.2023, 19:13

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Александр Сокуров

Фото: Fabio Cimaglia / EPA / ТАСС

В фильме «Сказка» Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире.

Режиссер Александр Сокуров завершил профессиональную карьеру, об этом он заявил РБК.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал кинорежиссер.

Ранее Сокуров заявил порталу News.ru, что не работает над новыми проектами. «Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — сказал он.

В октябре власти отказались выдать прокатное удостоверение новому фильму режиссера «Сказка». Перед этим был запрещен показ картины на фестивале «Каро.Арт» в Москве. 3 декабря журналистка Ксения Собчак рассказала в телеграм-канале о том, что 19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение фильма с участием кинорежиссера. «Сказку» можно посмотреть на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Хотя в прокате картины так и не будет из-за запрета властей, сообщил Сокуров.

«Конечно, никаких прочих показов не планируется, потому что для этого нужно, чтобы было где показывать. Этот фильм нужно показывать на большом экране, а кинотеатры, конечно, в соответствии с запретом эти показы осуществлять не будут. Да и мне теперь кажется уже, что нет, наверное, в этом особой необходимости», — сказал он.

Режиссер отметил, что «Сказка» была выпущена в прокат во многих странах, но только в Германии и России ее запретили.

Действие «Сказки» разворачивается в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском.

Режиссер описывал картину так: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, всё — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — заявил после запрета фильма кинорежиссер. Сокуров также подчеркнул, что по Конституции в России цензура запрещена.

Режиссер снял такие фильмы, как тетралогия «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», дилогия «Мать и сын» и «Отец и сын», а также «Русский ковчег», «Александра», «Франкофония». В воскресенье он рассказал ТАСС о запрете уже трех его фильмов: помимо «Сказки» это «Русский ковчег» и документальная лента «Робер. Счастливая жизнь». Сокуров также не исключил, что власти могут не разрешить повторный прокат картины «Александра», главную роль в которой сыграла оперная певица Галина Вишневская.

В мае кинорежиссер в интервью Forbes заявил, что «такого масштаба давления на культуру», как сейчас в России, «не было даже в советский период борьбы Компартии с диссидентством». Он упомянул, в частности, дело против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в «оправдании терроризма» из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». «Но я сам прожил большую часть жизни в условиях тоталитарного государства и жестко им преследовался. Все мои фильмы были запрещены для показа в Советском Союзе. Это давление я испытал на себе, знаю предметно, как это выглядело», — рассказал Сокуров.

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