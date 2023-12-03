Что предлагают и как выглядят белорусские хостелы 3.12.2023, 20:24

От 15 рублей с человека.

«Наша Нiва» посмотрела, по каким ценам можно переночевать в хостелах в Минске и областных центрах.

Минск

В историческом центре столицы по адресу ул. Заборского, 3 находится хостел «Урбан». Цены за ночь за одного человека начинаются от 29 рублей за койко-место в 8-восьмиместном номере.

В хостеле есть конференц-зал, сауна. Также доступны двухместные номера с одной большой кроватью по цене от 88 рублей за ночь на две персоны.

Еще один хостел в центральной части столицы — «Минск-Сити». Находится он по адресу проспект Независимости, 46.

Цены за ночь в слип-боксе начинаются от 25 рублей с человека. Сутки проживания в двуспальном слип-боксе будут стоить 40 рублей за двоих.

В отдаленных от центральной части города хостелах койко-место можно снимать дешевле, чем за 20 рублей с человека. Так, например, в хостеле «Куба», что неподалеку от МКАД по ул. Федорова 11/1, цены начинаются от 19 рублей за человека в номере на 8 человек.

Номер на два человека с двуспальной кроватью в этом хостеле стоит 54 рубля в сутки.

Брест

В Бресте есть хостел «Сити». Находится он неподалеку от железнодорожного вокзала, точный адрес Привокзальная площадь, 3.

Цены на койко-место начинаются от 20 рублей в сутки в общем номере на 6 человек.

Есть двухместные номера, ночь в комнате эконом-класса обойдется в 45 рублей за двоих. Есть комната 2+1, где третье место на диване. Стоимость ночи в таком номере 65 рублей за трех человек.

Витебск

Хостел в центральной части Витебска имеет название «Х.О». Находится он по адресу улица Суворова, 10. Хостел довольно большой, в нем есть комнаты на 2—12 человек.

Цены за ночь начинаются от 15 рублей за койко-место в комнате на 12 персон. Ночь в двухместных комнатах стоит 23 рубля с человека.

Гомель

Гомельский хостел «Привокзальный» находится по адресу ул. Привокзальная, 3а.

Цены на койко-место начинаются от 15 рублей в комнате эконом-класса на 4 человека. Место в трехместном люксе стоит 25 рублей в сутки, а двухместный люкс обойдется в 50 рублей за двоих. Одно из помещений хостела оборудовано несколькими тренажерами.

Гродно

Хостел под названием «Сарматия» находится в исторической части города буквально в нескольких шагах от Фарного костела. Точный адрес: ул. Карла Маркса, 11.

Койко-место в «Сарматии» стоит 10 евро за ночь. Как указано на сайте хостела, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка. К выбору доступны общие номера на 4, 6 и 10 мест и одна 6-местная комната для женщин.

Еще один хостел в исторической части Гродно называется «Гостим». Находится он по адресу Мостовая, 31.

Цены на койко-место начинаются от 30 рублей с человека.

Могилев

Койко-место в могилевском хостеле без названия по адресу ул. Заслонова, 27 стоит 15 рублей в сутки.

Койко-места сдаются в комнатах на 8 человек.

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