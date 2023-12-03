США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе 3.12.2023, 21:07

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Впервые со времен Холодной войны.

Американские военные планируют разместить ракеты средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Размещение подобных ракет состоится впервые со времен Холодной войны.

Об этом со ссылкой на представителя Тихоокеанской армии США Роба Филлипса сообщает Nikkei Asia.

По словам Филипса, среди вариантов ракет, которые могут быть размещены, американские военные рассматривают наземные версии ракет Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. Считается, что дальность действия ракет составит от 500 до 2700 километров.

В то же время представитель Тихоокеанской армии США не сообщил подробностей о том, где и когда могут быть развернуты эти ракеты.

Как отмечает издание, будущее развертывание ракет Соединенными Штатами состоится впервые после того, как в 2019 году истек срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор, который США подписали с Советским Союзом в 1987 году. Он запрещал странам разрабатывать и владеть ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Как пишет Nikkei Asia, первое размещение ракет в этом регионе после окончания Холодной войны будет направлено на сдерживание Китая. Реагирование на вероятный кризис в Тайваньском проливе или Южнокитайском море потребует ракет, способных достигать целей на этих критически важных водных путях или на материковой части Китая. Это, как предполагает издание, будет означать расширенное развертывание вблизи так называемой первой островной цепи, которая простирается от японских островов Окинава до Тайваня и Филиппин.

По информации издания, Китай продолжал расширять свой арсенал ракет средней и меньшей дальности в то время, как США были связаны Договором о ликвидации ракет. По оценкам Пентагона, сейчас Пекин обладает 1500 ракетами с радиусом действия от 1000 до 5500 километров.

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