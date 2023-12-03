Белорус восстановил роторную Mazda RX7 3.12.2023, 21:24

Как она у него оказалась?

В текущем году этому редкому и легендарному автомобилю исполнилось 30 лет. Не конкретно модели RX-7, а именно этой машине. Состояние — «завод». По словам хозяина, пробег после восстановления — всего несколько тысяч километров. Сегодня расскажем о том, как эта Mazda приехала к нам из США, как простаивала под забором и как попала в руки к нынешнему владельцу.

Илье 43 года, он врач — хирург-стоматолог. Мужчина рассказал Onliner, что страсть к подобным машинам появилась после выхода фильма «Форсаж». А еще признается в том, что все еще играет в гонки Need for Speed на Sony PS3.

— В 2006 году я привез из США третью «плойку», в комплекте с которой шел диск с Need for Speed. Страшно представить, что этой приставке скоро исполнится 20 лет, а я все продолжаю в нее играть. Примерно в то же время вышел и легендарный «Форсаж». Две эти составляющие зародили во мне любовь к быстрым японским машинам. Непосредственно в RX-7 нравились дизайн и наличие уникального роторного двигателя. А еще нравилась Toyota Supra, но случилось так, что волею случая я купил именно этот автомобиль.

Случайная покупка

До покупки Mazda RX-7 Илья передвигался на обычном BMW X5. Как-то в одном из разговоров со своим близким приятелем, который тесно связан с автоспортивным движением, упомянул, что давно мечтает о покупке чего-то быстрого, эксклюзивного и японского.

— Мой друг тогда сказал, что как раз знает о двух RX-7, которые продаются в Минске. Поехали смотреть первую — черного цвета, предыдущего поколения и с правым рулем. Она мне не понравилась внешне, и мы решили смотреть второй вариант. Машина была не на ходу, но в хорошем состоянии по кузову и салону. Глянули тачку, созвонились с хозяином и стали договариваться о цене. Отдал я за нее тогда $12 500 по курсу. Погрузили на эвакуатор и сразу повезли к опытному мастеру по ремонту роторных двигателей.

Калифорния, пустыня, песок в салоне

Предыдущим владельцем машина была куплена на аукционе в США в 2015 году. Долгое время стояла в пустыне с опущенными стеклами, а весь салон был в песке. Были еще какие-то проблемы с двигателем, но подкупил покупателя практически идеальный ровный кузов — большая редкость для таких автомобилей.

— Изначально это машина была белого цвета. Прежний владелец ее перекрасил, полностью очистил салон, отремонтировал двигатель. Какое-то время активно эксплуатировал… Но из-за разных причин уделял машине мало времени. Из-за проблем с герметичностью люка в салон стала попадать влага, появились нюансы по двигателю. Машина простаивала. И тут появился я.

Два года до полного восстановления

Сразу после покупки началось восстановление машины. Был полностью разобран двигатель, меняли салон, выхлопную систему, подвеску.

— Изначально я хотел поставить сюда «кастомные койловеры» (регулируемые винтовые стойки амортизаторов, сделанные по индивидуальному заказу. — Прим. Onlíner). Мне их изготовили в США за $1300 в круг. Я как раз был тогда там и собирался привезти все это сюда на самолете. Три стойки положил в отдельный чемодан, еще одну — во второй. На досмотре в Чикаго мне пояснили, что мои три амортизатора запрещено провозить в самолете из-за содержания в них газа. В итоге полетел с одним. Позже товарищ забрал «запрещенку» из аэропорта и отправил амортизаторы украинской почтовой службой в Россию. Было это в конце 2021 года. В итоге событий 2022-го все это благополучно затерялось где-то на пересылке в Германии.

В результате машина получилась фактически стоковая. Двигатель полностью откапитален — в своем стандартном исполнении выдает заводские 245 «лошадей» при объеме 1,3 л. Стоит две турбины: первая — для малых оборотов, вторая — для плавной работы на средних и высоких. В следующем году хочу поставить одну, но более производительную турбину. По расчетам мощность должна подняться до 400 л. с.

Цена вопроса

Нынешний хозяин машины заявляет, что она не продается, хотя еще буквально минувшим летом просил за нее $95 000 по курсу. Правда, потом в графе «Стоимость» появилось одно емкое слово — «бесценно».

— На сегодня машина встала мне в эквивалент $30 000 — это с учетом покупки и всех вложений. Понятное дело, что та сумма в $95 000 была взята с потолка, хотя один потенциальный клиент предлагал $50 000 по курсу прямо в тот же день. Я тогда не согласился. Думаю, если бы накинул еще хотя бы $10 000, то я начал бы размышлять. Однако как можно оценить то чувство, которое дает этот автомобиль во время движения? Какова стоимость всех тех эмоций окружающих и поднятых вверх больших пальцев? Бесценно!

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