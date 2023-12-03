Россияне обстреляли многоэтажку и больницы в Херсоне 3.12.2023, 21:30

Два человека погибли, семеро — ранены.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 декабря, атаковали Центральный район Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате обстрела, предварительно, погиб один человек. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Количество погибших в результате обстрела многоэтажки в Херсоне увеличилось до двух человек. Семеро жителей города ранены, все они находятся в больницах, рассказал Мрочко.

У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів російських окупаційних військ загинули двоє і отримали поранення семеро людей.



Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога. pic.twitter.com/iDZufAdZEj — NV (@tweetsNV) December 3, 2023

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что количество пострадавших в результате российского обстрела Херсона возросло до пяти человек.

Три человека получили ранения. По словам Мрочко, в городе было попадание в многоэтажный дом.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что страна-агрессор также ударила по двум больницам Херсона.

Ранее 3 ноября в ОВА рассказывали об обстреле поселка Садовое Херсонской области, в результате чего погиб 78-летний мужчина.

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