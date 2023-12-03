СМИ: Работник «Гомсельмаша» выбросился из окна здания заводоуправления 1 3.12.2023, 21:38

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Мужчине было 30 лет.

Гомельское издание «Флагшток» подтверждает информацию о самоубийстве работника «Гомсельмаша» в здании заводоуправления. Мужчине было 30 лет, его звали Артем Сидорок.

Изначально о случившемся сообщил в пятницу телеграм-канал «Реальная Беларусь», ссылаясь на подписчика. Тот рассказал, что на прошлой неделе сотрудник «Гомсельмаша» совершил суицид, выпрыгнув из окна 5-го этажа здания заводоуправления.

По утверждению подписчика, парня «довели»: на заводе определенные должности занимают бывшие силовики и они якобы «травят работяг». «Он пошел в кабинет к этим экс-службистам, а оттуда [выйдя], снял куртку и вышел в окно», — утверждает источник канала. Никаких доказательств этой версии нет.

Знакомые Артема подтвердили «Флагштоку» информацию о его гибели на работе. В четверг, 30 ноября, мужчину похоронили. При этом в милицейских сводках и на информационных ресурсах «Гомсельмаша» ничего не сообщалось о трагедии с работником на территории завода.

Артем Сидорок в 2011 году, здесь парню около 18 лет. Фото со страницы в соцсети, источник — «Флагшток»

Как узнал «Флагшток», Артем Сидорок родился в 1993 году, в 2016-м окончит Белорусский государственный университет транспорта в Гомеле по специальности «Неразрушающий контроль и техническая диагностика».

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