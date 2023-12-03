Самолеты Британии будут выполнять полеты над Сектором Газа, чтобы найти заложников 3.12.2023, 21:53

В плену у ХАМАСа есть граждане Великобритании.

Невооруженные британские самолеты будут выполнять наблюдательные полеты над Сектором Газа, чтобы найти заложников, которые удерживает ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает его Twitter.

«Британские заложники все еще удерживаются ХАМАСом. Их свобода — наша первостепенная задача», - заявил он.

Министр подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно освободить их и всех заложников.

«Для оказания помощи в спасательных работах невооруженные британские самолеты начнут выполнять наблюдательные полеты над Газой, чтобы помочь найти заложников», - добавил он.

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