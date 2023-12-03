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Дэвид Кэмерон: Если Путина не остановить в Украине, он придет за добавкой

  • 3.12.2023, 22:11
Дэвид Кэмерон: Если Путина не остановить в Украине, он придет за добавкой
Дэвид Кэмерон
Фото: AFP

Великобритания, США и другие страны НАТО должны усиливать поддержку Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уверен, что если не остановить Владимира Путина в Украине, то он «вернется за добавкой». Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Кэмерон подчеркнул, что Великобритания должна понять, «как изменился мир» после вторжения войск Владимира Путина в Украину в 2022 году.

«Силы, формирующие его — сподвижника войны в Кремле — более агрессивный Китай, отравляющий головы молодежи исламистский экстремизм – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние», - отметил он.

Кэмерон подчеркнул, что как Великобритания, так и США и другие страны НАТО должны продолжать и усиливать существующую поддержку Украины и ее Вооруженных сил.

«Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизней», - добавил Кэмерон.

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