Дэвид Кэмерон: Если Путина не остановить в Украине, он придет за добавкой
- 3.12.2023, 22:11
Великобритания, США и другие страны НАТО должны усиливать поддержку Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уверен, что если не остановить Владимира Путина в Украине, то он «вернется за добавкой». Об этом он рассказал в интервью The Sun.
Кэмерон подчеркнул, что Великобритания должна понять, «как изменился мир» после вторжения войск Владимира Путина в Украину в 2022 году.
«Силы, формирующие его — сподвижника войны в Кремле — более агрессивный Китай, отравляющий головы молодежи исламистский экстремизм – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние», - отметил он.
Кэмерон подчеркнул, что как Великобритания, так и США и другие страны НАТО должны продолжать и усиливать существующую поддержку Украины и ее Вооруженных сил.
«Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизней», - добавил Кэмерон.