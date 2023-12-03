Быть или не быть? Бить! Сергей Гор

3.12.2023, 22:40

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Люди не равны, как и страны.

Где-то, кажется, я уже это слышал. Впрочем, Шекспир вряд ли обидится, да и современники тоже. Как быть? Как жить? И отдельному человеку и государству? Чем отличаются благополучные страны от прозябающих? Лучше всего рассмотреть это на примере мононациональных стран, но с различным политическим строем: Северная и Южная Корея, или одни и те же страны, но в различных политических системах, те же страны соцлагеря или бывшие республики СССР: Литва, Латвия, Эстония. Что такое Северная Корея и как живут ее жители – это один большой сюжет кошмаров, достойный пера большого художника. Одновременно, Южная Корея – процветающая современная страна, полмира снабжающая компьютерами, телевизорами, автомобилями и прочими высокотехнологическими штуками. Жители ЮК – свободные люди, творцы, получающие достойную зарплату, свободно передвигающиеся по миру, свободно выбирающие себе руководство на свободных выборах и в случае коррупции, без всяких сантиментов, отправляющие его на нары. Жители СК – это скорее домашний скот, чем люди. Впрочем, даже не домашний, о домашнем скоте хороший хозяин все же заботится, кормит как надо, чтобы получить адекватную отдачу, здесь же население СК впору сравнить с дичью, живущей подножным кормом (иногда буквально) и регулярно становящейся целью для своих рабовладельцев. Есть ли будущее у СК? Пока есть сосед-спонсор, КНР, как-то существовать будет. Исчезнет КНР – исчезнет СК, клиентела, нахлебники-паразиты существуют до тех пор, пока есть тот, кто позволяет есть крошки с барского стола. Понятно, что и в ЮК есть какие-то проблемы, но по сравнению с СК, это скорее проблемы, что жемчуг больно мелкий...

Свой взгляд на мир, что движет развитие стран, что губит их, я уже описал в своей первой статье. Большое видится на расстоянии, любой непредвзятый человек, может изучить историю благополучных стран и стран, канувших в Лету, и довольно легко заметить закономерности, ведущие страну к развитию или под откос. Сказать, что благополучные страны – это бывшие метрополии и благополучие свое они создали за счет бывших колоний, не совсем так, даже скорее не так совсем. Та же Испания и Португалия были колониальными империями, полмира были под их пятой. Но жесткая авторитарная власть королей, крайне неэффективные экономика и госуправление, привели эти, богатейшие в прошлом, страны, к плачевному финалу уже в 19 веке. Кому не лень, отнимали у них колонии. Колонии становились независимыми государствами, правда, родимые пятна госустройства метрополии, отпечатались на этих бывших колониях несчастливым клеймом. Главное, что несвобода в метрополии, каким-то непорочным путем передавалась и бывшим колониям. А несвобода, на мой взгляд, обратно пропорциональна успешности страны.

В той же Азии вполне успешны Сингапур, Малайзия, Индонезия, Тайвань. Китай, влачащий до конца 70-х годов 20 века, полуголодное, полунищее существование, благодаря прагматичному партийному руководству, оставаясь авторитарной диктатурой. С 1979 года Китай начал экономические реформы, выведшие его в одного из лидеров мировой экономики. На его примере как раз видно, как тяжкие путы авторитаризма, несвободы, смертельным обручем сдавливают экономику страны. А последние нововведения, позволяющие править новому "Мао" сколько хочет, означают лишь одно: можно гадать на какой арбузной корке поскользнется КНР и когда его постигнет катастрофа. Но то, что это будет – 100%. Мудрый Дэн понимал, более 10 лет нельзя быть первым лицом, далее человек сходит с ума – ему бы в сумасшедший дом или на покой, или он прямым курсом правит в пропасть.

Признаки и список благополучных стран общеизвестны, свобода во всем, экономике, выборах, творчестве и т.д. – основа благополучия. Свобода имеет и обратную сторону, позволяет заявлять о своих правах ранее ущемленным группам и их политическим бенефициарам: сексуальным меньшинствам, бедной прослойке населения, иммигрантам из стран Азии и Африки и прочим достойным товарищам.

И если сексменьшевики, несмотря на свою довольно назойливую саморекламу, не опасны для благополучных стран, то с остальными, прямо скажем бездельниками, дело обстоит плохо.

Люди не равны, как и страны. Каждый выбирает свой путь, и примерно известно какой путь куда ведет. Да, бывшие метрополии страдают комплексом вины перед бывшими колониями и по мере роста собственного благополучия, широко распахнули двери для жителей бывших колоний, втайне лелея мечты одним выстрелом достичь нескольких целей: и вину прошлого загладить и новых работников получить, ассимилируя их. Но в массе своем затея провалилась, приезжие ассимилироваться никак не желают, скорее местные начнут ассимилироваться. Работники из них тоже еще те, низкая квалификация, проще сидеть на дотациях и пособиях, нигде не учась, да и не стремясь к развитию. Обилие потомства, пособия на детей, позволяют жить довольно безбедно в современной благополучной стране.

Но безделье не терпит пустоты, наркотики, оргпреступность весьма свойственны этим слоям населения. Думается, что на наших глазах рождается некий аналог революционного пролетариата – иммигрантский люмпен-пролетариат, могущий похоронить, рано или поздно, такие страны-доброхоты. Исследования в странах Скандинавии показывают, что дети этих иммигрантов, родившиеся уже на новой родине, в 3 раза больше склонны к асоциальному, преступному поведению. А в целом 10% иммигрантов обеспечивают почти половину преступности. Низкий уровень образованности? Плохие условия в семье? И это тоже, но ведь не все же иммигранты, не все их дети сидят сложив ручки. Какая-то небольшая их часть пытается работать и работает, учится, социализируется, но масса-то нет! Думаю, дело в материальных благах, на халяву достающихся таким согражданам. Была бы такая иммиграция, если бы не платились пособия, не давалось бы бесплатное жилье и прочие бесплатные плюшки? Вопрос риторический. На этой теме паразитируют зачастую левые партии, ищущие себе благодарного избирателя, для них, чем больше таких товарищей, тем лучше.

Покончить с таким можно лишь одним способом: избирателем может быть лишь работающий плательщик налогов. Если определить на бесплатное обучение в университеты детей из неблагополучных семей, будет ли толк? Даже если такой фрукт, закончит с горем пополам, ВУЗ, ему ведь надо подыскать работу, где от него как можно меньше было бы вреда. Нужен ли такой врач, пилот самолета, оператор АЭС и т.д.?

Надо ли заботиться о сирых и убогих? Надо, конечно. Может ли чувствовать себя счастливым и благополучным человек, если он знает, что на Земле миллиарды людей влачат существование в нищете и голоде? Нет, если он человек! Решение ли вопроса, принять благополучным странам всех нищих и голодных из неблагополучных стран? Разумеется, нет!

Всех принять, во-первых, невозможно. А во-вторых, даже это небольшое количество способно превратить жизнь в благополучных странах в неблагополучную. Но проще и эффективнее организовать помощь на местах: бесплатные столовые, организация посильных производств, дешевых, качественных курортных центров в Африке и Азии по типу Египта, организация палаточных лагерей беженцов на приграничных территориях в неблагополучных странах под охраной войск ООН.

Вообще, уже давно пора, неблагополучные страны, официально объявить неблагополучными и ввести для них внешнее управление или прекратить любую помощь. Максимально конфедерировать власть, особенно военную, в таких странах, чтобы максимально снизить бич военных переворотов. Ведь неблагополучные страны, в массе своей, расположены в теплых странах, позволяющих собирать по 2-3 урожая в год, богаты полезными ископаемыми, все дело в неадекватной системе власти. В конце концов, эта гангрена может уничтожить и благополучные страны. Очевидно, что неблагополучие в головах лидеров неблагополучных стран. А они ведь заседают в разных ООНах, ВОЗах и прочих ЮНЕСКах, что они могут решать, если в собственных странах не могут средневековье искоренить? По-человечески понятна мотивация этих автократов, любой из них самостоятельным трудом и дня не проживет – они бездельники и бездари. Понятно, что десятилетиями обдирать, как липку, подопечную страну, красоваться в белоснежных мундирах с золотыми эполетами, иконостасом орденов, кучей прихлебателей из местной творческой интеллигенции, восторженно твердящей о гениальности предводителя, куда как приятней, чем реально работать в режиме обратной связи, участвовать в реальных выборах, возможно проиграть их, возможно сесть на срок за коррупцию.

Интересы страны или интересы очередного предводителя дворянства Кисы – вот что отличает благополучные страны от неблагополучных. Если с благополучными странами все ясно, худо-бедно они свои интересы решат, даже совершая ошибки, вредящие системе, они за счет обратной связи, выборов, исправят их. Неблагополучные тоже, в массе своей, спешат на очередную международную паперть: подайте Христа ради! Жалко их, давайте, но напрямую продовольствием населению, а не деньгами предводителям.

Эталоном для паперти служат палестинские арабы. Руководство палестинцев – сплошь миллиардеры. Было, есть и, судя по всему, будет. Население в массе нищее и малообразованное, оболваненное радикальной исламской пропагандой, с радостью участвующее в любой антиизраильской и антизападной компании.

Государства на Ближнем Востоке возникли после Второй мировой войны, Израиль стал процветающим демократическим государством. Палестинские арабы предпочитают устраивать пакости, терроризм, окружающим государствам, не только Израилю, но и Иордании в 1970г. Процветающий Ливан, с 1975г. принявший палестинцев, потонул в гражданской войне, длящейся почти полстолетия. Создадут ли палестинские арабы свое государство? Думаю, нет. Другой человеческий материал, глина из которой лепят что хотят авторитарные вожди. Жалко, конечно, людей, детей, но будем честны перед собой, заслуживают ли они такой участи? Вполне! Жалко 200 тысяч погибших в один день немцев Дрездена, после бомбардировки союзников? Жалко. Заслужили? Конечно! Если вы выбираете или молча соглашаетесь с живодерами у власти, так извольте получить последствия. Тоже и с японцами в Токио – более 200 тысяч погибло после бомбардировок американцев за один день в 1945 году. А погибшие сотни тысяч после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки? Жалко и их! Но заслужили? Да. А что лучше было бы потерять миллионы солдат США и десятки миллионов японцев от обычного оружия? За плохой выбор надо платить. И странам и людям.

Отдельно можно упомянуть страны, на всех парах, мчащихся в третий мир. Типичный пример РФ, во главе с Путиным-недоразумением, во главе. Понятно, что он не сам по себе, эффективных воров там не счесть. Был шанс у страны, но профукали тридцать лет назад. Не чудо и не Бог до поры до времени спасали РФ. Высокие цены на нефть и газ заменили мозги правящей камарилье – зачем еще думать, когда бабло рекой течет в карман. Всех и всё купим. Так бы и правили, изумляя нуворишной дуростью, весь честной мир, постепенно деградируя и разваливаясь. Но нет, не такой у нас предводитель новоявленного дворянства, людей с грязными руками и без головы. Чего много у предводителя, так это дерьма.

Не зря же за ним специальный офицер ходит со специальным чемоданом, злые языки поговаривают, что дерьмо у него не простое, а золотое. Не случайно растут золотовалютные запасы Центробанка! Господь не Микишка, кому мозгов много, а кому дерьма! Этакая курочка Ряба государственного масштаба, жалко яиц не несет, были б, наверное, чистый изумруд. Впрочем, как говорят в Одессе, у него все еще спереди. Такие же говнистые и яйценосные у Владимира Борисовича (настаиваю на отцовстве Е.Б.Н.) и соратники, все в дом, все в дом (в смысле Центробанк). Так бы и жили – не тужили, но самокритичен самозванец, поговорить не с кем, Махатма помер давно, а среди живущих достойных собеседников нет, ну не с каким-то же Ноамом Хомски говорить? Скучно ему стало с людишками.

И тогда его осенило: Да я же державу заново соберу! Навеки в историю войду! Воровать всякий дурак может. А ты поди, державу собери!

И начал собирать. С тех пор наш Борисыч (да и страна тоже) живет по поговорке: дурная голова ногам покоя не дает. Никто ему особо не мешает, побаиваются даже не ядерного удара, а развала РФ. Украину ограничивают в применении современного западного оружия по канонической территории РФ. А ведь такие удары по ж/д и авто мостам могли бы парализовать экономику, логистику ВС и вызвать бурный протест жителей, особенно удары по мостам вокруг крупных городов, что могло бы привести к быстрой замене власти на более адекватную. А пока за беззубую политику Запада расплачиваются как защитники Украины, так и мирные жители. Может быть, конечно, РФ как дорогое блюдо, готовятся подать к выборам в США, тогда это цинизм объяснимый, но не простительный, всё же руководители передовых стран, имея передовую экономику, должны иметь мораль людей будущего.

Самое непрактичное, на первый взгляд, поведение, оказывается, в конечном плане, самым практичным. Все благополучные страны, страшит сама мысль о том, что вместо одного городского сумасшедшего во главе страны, появятся десятки крестных отцов без тормозов и куда, кому, они по дешевке распродадут ядерный потенциал РФ, одному Богу известно. Думаю, что нельзя предотвратить неизбежное, распад империи подзадержался уж лет на 100. Сейчас бы аналитикам западных спецслужб, да и российским тоже, озадачиться поиском оптимальных вариантов плавного распада РФ с передачей ядерного арсенала благополучным странам, либо его уничтожением под контролем.

Думаю, что РФ не избежать гражданской войны, к ней толкает бестолковость путинской вертикали и отрицание очевидного со стороны Запада. Очевидно, что давным-давно надо оказать адекватную помощь Украине, для скорейшего разгрома войск РФ в Украине. Такой разгром, помимо того, что освободил бы Украину от тягот войны, вернул бы ей территории, Украина могла бы способствовать созданию на границе с РФ буферных государств, лояльных Западу и отражающих атаки банд грядущей гражданской войны. Запустит процесс передачи власти в РФ более адекватным персонажам. Под их чутким руководством РФ если и развалится, то можно будет посадить на местные трончики управляемых царьков. Гражданская война все равно будет, но при плавном управляемом распаде, градус процесса будет всё же невелик. А вот затягивание с помощью Украине, затянет войну и приведет к стремительному обрушению государственности и власти в РФ, что вполне может привести к ядерному анархизму и войне всех против всех.

Сергей Гор, kasparov.ru

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