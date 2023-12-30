Андрей Санников: Мы переживаем последнюю фазу распада империи 30.12.2023, 10:47

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В нашем регионе находится ключ к безопасности мира.

Каким был уходящий год для Беларуси и мира? Кто главные герои 2023-го ? Чего ожидать в 2024-м?

Об этом и не только сайт Charter97.org спросил лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова.

— В этом году все говорили о глобальном противостоянии свободного мира и «оси зла». Особенно сильно об этом заговорили после начала войны на Ближнем Востоке. Кто в этом противостоянии может записать себе в плюс 2023-й год: свободный мир или «ось зла»?

— Год был трагический: погибло огромное количество людей в Украине, в Израиле, пытают и убивают политзаключенных в Беларуси. Эти жертвы — результат наступления «сил зла». Но какой же это плюс? Это состав преступления.

Трагедии погибших людей останутся с нами навсегда, даже после отмщения. Мы не имеем права забывать.

Свободный мир очень долго не хотел замечать преступлений постсоветских режимов, торговал с ними, поддерживал с выгодой для себя — вот и получили войну в Европе.

Мы видим, как беспрецедентно обострилось противостояние добра и зла по всему миру. Если говорить о нашем регионе, то, на мой взгляд, мы сейчас переживаем последнюю фазу распада советской империи.

Разными осколками этой разлагающейся империи правят даже не наследники позднего Брежнева, и уж точно не Горбачева, а идейные продолжатели исполнителей «красного террора» времен гражданской войны в России. Тех самых, которые испытывали животную ненависть к культуре, образованию, истории своей страны, а, следовательно, к людям, для которых это было ценностью.

Сейчас их последователи уничтожают то, что было добыто трудом целых поколений и ценой жизни наших предков. Мы долго уже живем под этим игом, но это не значит, что мы имеем право принимать эту колхозную власть. И мы ее не принимаем.

Что у нас, что в России к власти пришли как раз те, о которых пелось в коммунистическом гимне «Интернационал»: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем!».

Обратите внимание, как там определяется содержание нового мира — «кто был никем, тот станет всем!». Это сегодня и происходит, причем, как во власти, так и в оппозиции. В этом главный корень сегодняшних бед: никто дорвались до власти.

Говорить о каких-то перевесах одной или другой стороны не стоит, просто надо делать все для уничтожения зла. На сегодняшний день мирное сосуществование добра и зла просто невозможно.

— Вы говорите, что не надо говорить о перевесах какой-то стороны, но в последнее время усилился нарратив, который можно проследить в том числе и на Западе, и в западных СМИ: «Россия встала на военные рельсы», «Кремль успешно обходит санкции», «Путин может продолжать войну годами». Сколько в этом правды, а сколько российской пропаганды и блефа Кремля?

— Это хороший вопрос и серьезная проблема. Тот, кто считает, что стоит на стороне добра, должен понимать, что эти нарративы вкидываются злом: Кремлем, Лукашенко, «полезными и бесполезными идиотами», которые сегодня пытаются отбеливать Путина на Западе. Допущение того, что Россия может победить, в корне неверно.

Постановка вопроса должна быть одна — что мы можем сделать для того, чтобы уничтожить кремлевскую власть, все прокремлевские режимы (вокруг Кремля и на дальних подступах)?

Сегодня речь идет о сохранении человеческой цивилизации, и подобные вбросы ни что иное, как гибридная война против этой человечества.

— Андрей Олегович, каким этот год был для Беларуси?

— Очень тяжелым. Значительно прибавилось политзаключенных. Сегодня режим Лукашенко, пользуясь тем, что внимание мира отвлечено войной против Украины, террористической войной ХАМАС против Израиля, просто перешел все видимые и невидимые границы в своих издевательствах над политзаключенными.

На глазах у всех убили нашего замечательного художника Алеся Пушкина, знаковую фигуру для Беларуси, убили политзаключенного Николая Климовича. Я боюсь думать о том, про сколько еще смертей мы можем узнать.

Этот год был очень непростой, но тем не менее заметно, что ненависть к режиму не ослабла, а только усилилась. Потому Лукашенко и требует ежедневных жертв, чтобы самому себе доказать, что он все контролирует. Известный метод правления диктатур в разных странах, который неизбежно приводил к умерщвлению диктатора.

— Кто или что вас в этом году позитивно удивило, а кто или что разочаровало?

— Позитивно удивляют, конечно же, наши герои, которых держат за решеткой в нечеловеческих условиях, а они еще и нас подбадривают, просят не унывать.

Например, накануне Рождества от Полины Шарендо-Панасюк пробилось поздравление мужу и сыновьям. Это настоящее чудо! От Полины давно не было весточек. И это поздравление всем нам.

По-прежнему разочаровывает, даже удручает, что мы еще не вернулись в Европу. Очень жаль упущенного времени. Но другой дороги у нас просто нет, и будущего нет иного, кроме европейского. Так что — не сбиваемся с пути.

— Исходя из тенденций, которые мы увидели в этом году, каким будет 2024-й год для Беларуси и мира?

— Мир сжался. Говорить о том, что мир взаимосвязан стали давно, по мере развития прогресса. С появлением Интернета мир вообще стал сжиматься с космической скоростью. Когда появились соцсети, то мы ощутили себя чуть ли не в одной квартире. События в разных странах все сильнее влияют друг на друга.

Сейчас главное, чтобы выстояла Украина. Она нащупывает новую тактику против России. В уходящем году мог бы случиться перелом, но не случился потому, что как-то очень благодушно Запад отнесся к опасности всей ситуации с войной России против Украины. Не дал Украине в нужный момент то, что ей было крайне необходимо и даже обещано.

Украина выстояла, а по всему миру обозначилась линия фронта против диктатур и авторитарных режимов, против терроризма…

То, что фальшивые ценности тускнеют и что появилась линия фронта войны со злом, вселяет надежду, что наконец будет найдена эффективная стратегия в борьбе за «вашу и нашу свободу».

— Кто для вас самый главный герой уходящего года?

— Белорусы, украинцы, израильтяне. Все те, кто сегодня находится на переднем крае борьбы со злом. Если говорить о нашем регионе, то в нем сегодня находится ключ к безопасности, процветанию, и нормальной жизни всего мира. Мы об этом достаточно внятно говорим уже много лет, но на это не обращали внимания. Сейчас же начали понемногу прислушиваться, потому что ситуация обострилась до предела.

Мы находимся на линии огня, на резко обозначенном фронте борьбы добра и зла. Герои как раз в таких условиях и проявляются.

Я говорил о тяжелых временах для того, чтобы мы не забывали о высокой цене свободы. Да, свобода дается нелегко, более того, даже после ее обретения придется каждодневно ее защищать. Она требует мужества и самоотверженности от всех и от каждого. Но свобода — это воздух, который позволяет человеку дышать полной грудью. Мы скоро в этом убедимся.

А пока — с Новым годом. Тепла, добра, надежных людей рядом.

С Новым годом, который под бело-красно-белым флагом будут встречать белорусы по всему миру: от Японии до Канады, от Норвегии до Австралии. Встречать и желать своей стране скорейшего освобождения.

Пусть эти пожелания поскорее исполнятся!

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