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Российские пропагандисты опозорились, заявив об «обстреле Белграда»

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  • 31.12.2023, 11:40
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Российские пропагандисты опозорились, заявив об «обстреле Белграда»

Запутались в названиях городов.

Кремлевские пропагандисты, рассказывая о вчерашних событиях в российском Белгороде, успели в очередной раз опозориться, запутавшись в названиях.

Ведущая пропагандистского телеканала «Россия 24» не смогла справиться с произношением названия города, жителям которого устроила ад российская ПВО. Вместо Белгорода она начала рассказывать об «обстреле Белграда» (столицы Сербии).

Кадры с оговоркой пропагандистки быстро завирусились в сети.

Отметим, что у российских пропагандистов ранее уже возникали проблемы с произношением топонимов Белгородской области. Летом 2023 года они часто жаловались на обстрелы российского пограничного города Шебекино.

Однако правильно произнести его название удавалось далеко не всем, поэтому Шебекино часто превращалось на росТВ в Шибякино, Шемякино и Шмекино.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны РФ вчера признало, что взрывы в Белгороде стали результатом непрофессиональной работы российской ПВО.

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