закрыть
4 декабря 2023, понедельник, 1:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны Украины поразили российские огнеметную систему и «Панцирь»

  • 4.12.2023, 1:14
Силы обороны Украины поразили российские огнеметную систему и «Панцирь»

Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

На фронте в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили десятки российских атак и поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня и ЗРК Панцирь армии страны-агрессора, говорится в сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 3 декабря.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиаудар, совершили 24 обстрела из РСЗО.

В Генштабе сообщили о ситуации на основных направлениях фронта:

на Купянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, Силы обороны отбили семь атак;

на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, украинские военные отбили три атаки;

на Бахмутском направлении российские войска штурмовали в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, было отбито 16 атак;

на Авдеевском — Силы обороны отбили 14 атак восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области;

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области;

на Запорожском направлении оккупанты три раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

В Генштабе подчеркивают, что украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, два — по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип