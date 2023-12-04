Силы обороны Украины поразили российские огнеметную систему и «Панцирь» 4.12.2023, 1:14

Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

На фронте в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили десятки российских атак и поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня и ЗРК Панцирь армии страны-агрессора, говорится в сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 3 декабря.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Российские оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиаудар, совершили 24 обстрела из РСЗО.

В Генштабе сообщили о ситуации на основных направлениях фронта:

на Купянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, Силы обороны отбили семь атак;

на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, украинские военные отбили три атаки;

на Бахмутском направлении российские войска штурмовали в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, было отбито 16 атак;

на Авдеевском — Силы обороны отбили 14 атак восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области;

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области;

на Запорожском направлении оккупанты три раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

В Генштабе подчеркивают, что украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. За сутки украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, два — по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника.

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