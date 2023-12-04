Гарри Каспаров рассказал, как можно закончить войну в Украине за две недели
- 4.12.2023, 8:32
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Даже сегодня война может быть выиграна.
Один из лидеров российской оппозиции, великий шахматист Гарри Каспаров считает, что существует самый простой и действенный способ быстро закончить войну в Украине — предоставить ВСУ необходимое вооружение и технику.
Известный гроссмейстер об этом сказал в интервью главному редактору сайта «Гордон» Алесе Бацман: «Даже сегодня война может быть выиграна поставками оружия, которое хранится в Америке. Нет никакой проблемы. F-16 закроют тему российских вертолетов, которые контролируют линию фронта. Мы же знаем, что российские боевые вертолеты просто не дают танкам двигаться, а F-16 снесли бы их сразу».
Российский оппозиционный политик заверил, что всего одно решение, принятое украинским политическим руководством, может ускорить победу: «Большие дроны могут уничтожить мост. Вы понимаете, если бы мост рухнул сегодня, то психологический эффект был бы невероятный.
Это можно сделать за две недели без всяких проблем. На это нужна политическая воля, которой нет, и Путин понимает, что этой воли нет».
Также Гарри Каспаров высказал свою точку зрения по поводу того, почему Запад до сих пор не предоставит Украине все необходимое для победы: «На самом деле в Америке на сегодняшний день наследники концепции, что распад России — это самая большая катастрофа, которую они себе только могут представить, потому что она ведет к непредсказуемым последствиям, то есть они считают, что надо искать другие решения. Эти решения связаны с тем, чтобы войну «заморозить» или перевести в «ползучий» режим, который выгоден Путину, потому что война уже расползается по всему миру».