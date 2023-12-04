Как выбрать идеальную елку на Новый год: на помощь приходит наука 4.12.2023, 11:50

Правильно подобранное дерево простоит дольше.

Новый год 2024 не за горами, а потому самое время подумать о центральном праздничном элементе любого дома — новогодней елке. Если вы планируете в этом году поставить дома праздничное деревце, советы ученых о том, как выбрать идеальную новогоднюю елку окажутся весьма полезными, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Выбор праздничного дерева вовсе не простая задача, способная вызвать стресс даже у самого ярого любителя новогодних и рождественских праздников. Стоит ли выбрать живую елку или отдать предпочтение искусственной? А как это влияет на выбросы углекислого газа и климатический кризис, который уже обрушился на планету? На эти и многие другие вопросы ответили ученые.

Исследователи рассказали, какое праздничное дерево является идеальным с точки зрения науки, и почему дерево побольше не всегда значит лучше.

Живая или искусственная?

Наука однозначна в этом вопросе — живые ели предпочтительнее искусственных, и на то есть причины. Во-первых, искусственные рождественские елки не поддаются вторичной переработке, поскольку сделаны из комбинации материалов и их невозможно разделить: в результате в конце концов они попросту оказываются на свалке.

Более того, в основном эти праздничные деревца сделаны из пластика, а потому даже в течение всего периода эксплуатации выделяют больше парниковых газов в сравнении с настоящими деревьями, которые фактически поглощают кислород в течение всей своей жизни. По словам эколога из Университета Шеффилд-Халлам, профессора Яна Ротерхэма, искусственные елки имеют особенно большой углеродный след, если они импортированы из-за границы и используются всего один раз.

В то же время, если искусственная елка будет использоваться вами около 10 лет — вероятно, ее углеродный след окажется незначительным. Однако важную роль в этом вопросе также играет транспортировка: например, искусственную елку доставляют из Китая в Великобританию, что значительно увеличивает углеродный след праздничного дерева.

По мнению ученых, наиболее экологичным вариантом считается повторное использование живых елей, которые после использования можно высадить в саду или вернуть поставщику. Некоторые службы забирают использованные рождественские елки в новом году, чтобы заново посадить их перед повторным использованием на следующие праздники

По словам профессора Ротерхэма, используя повторно живую ель, мы фактически даже способны очистить свой углеродный след от «последствий» других новогодних праздников.

Идеальная новогодняя елка

Продавцы елочных базаров продают самые разные елки, однако по мнению ученых и производителей лишь одна является лучшей. По словам директора компании по выращиванию деревьев Pines and Needles Вероники Кусак, в действительности лишь одно дерево является наиболее популярным — пихта Нордмана (Abies nordmanniana).

Эти деревья произрастают в горных регионах к югу и востоку от Черного моря в таких странах, как Грузия и Турция, однако в других странах, например, в Великобритании, эти деревья выращивают в коммерческих целях.

По словам Кусак фактически именно пихта Нордмана является самой долговечной живой рождественской елью — иглы не падают и остаются мягкими на ощупь, что делает ее отличным вариантом для праздников.

Другими хорошими вариантами для новогоднего дерева являются:

- пихта Благородная;

- пихта Фрейзера.

Ученые также отмечают, что оптимальным временем для покупки праздничного дерева является вторая неделя декабря — ученые советуют не выставлять дерево слишком рано. По мнению исследователей, именно вторая неделя декабря является оптимальным временем для того, чтобы поставить и нарядить ель.

Больше — не всегда лучше

По словам Кусак, наиболее популярными являются 1,8-метровые елки, поскольку они, как правило, идеально вписываются в пространство, однако многое зависит от высоты потолков в вашем доме.

В то же время ученые отмечают, что больше не всегда означает лучше: чем больше ель, тем сильнее торчат ее ветви и тем больше места она занимает. Кроме того, чтобы дерево стояло дольше, за ним необходимо правильно ухаживать.

Например, некоторые производители деревьев могут предлагать специальную подставку, которая продлит жизнь вашего дерева. Как правило, если потребляют 1-2 литра в день в зависимости от своего размера и температуры воздуха в помещении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».