Журналисты-расследователи: Минский общепит связан с сыном Лукашенко 9 4.12.2023, 12:26

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Дмитрий Лукашенко

Ряд минских заведений контролируют лица, напрямую или опосредованно связанные с его клубом.

Белорусский расследовательский центр (БРЦ), партнер OCCRP, выяснил, что ряд минских заведений контролируют лица, так или иначе связанные с «Президентским спортивным клубом», который возглавляет средний сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Причастность к структурам ПСК предоставляет защиту в бизнесе, а также привилегии и льготы от государства

Ранее БРЦ уже сообщал о том, что семья Дмитрия, среднего сына Лукашенко, замешана в афере почти на 200 миллионов долларов — центральное место в ней занимает его жена Анна Лукашенко, друзья и родственники получают крупные госконтракты.

Теперь журналисты выяснили, что ряд минских заведений контролируют лица, напрямую или опосредованно связанные с ПСК.

Свояк Дмитрия Лукашенко совместно с крупным бизнесменом владеет популярным минским рестораном

Владимир Кулаков, муж родной сестры супруги Дмитрия Лукашенко, с 2011 года возглавляет УП «Клуб тенниса» (судя по данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси), входящий в структуру РГОО «Президентский спортивный клуб».

По данным БРЦ, с 2015 года он также владеет 25-процентной долей компании «Подиум Стар», которой принадлежит популярный ресторан Fabriq. Нынешние совладельцы Fabriq — семья бизнесмена Анатолия Садовского.

Управляет рестораном Fabriq Наталья Садовская (Ярмоленко), дочь Анатолия Садовского. В 2020 году, когда Наталья возглавила Ассоциацию рестораторов Беларуси, ее заметили на тайной инаугурации Лукашенко.

После знакомства с Кулаковым Садовские почти каждый год открывают новые компании или рестораны

В сентябре 2015 года сын Анатолия Садовского Игорь Садовский и его мать получили под контроль ООО «Столичная ресторация»; в ноябре компания купила долю в фирме «Рестлайн», которая позже открыла ресторан Gan Bei. В декабре Игорь приобрел ресторан-караоке «Ангелы».

В октябре и декабре 2016 года «Столичная ресторация» купила доли в «Фудстайле» и «Галерее Фуд», которые руководили точками сети Golden Coffee.

В марте 2017 года «Столичная ресторация» стала сооснователем «Глобус Гурмэ», а в ноябре — ООО «Центрохлеб», которые владеют заведениями сети Kinza. В марте 2018-го «Столичная ресторация» стала совладельцем ресторанов Gan Bei.

Летом 2020 года «Столичная ресторация» купила 75 процентов акций компании «ОГК Столица», которая владеет Grand Cafe, News Cafe, эспрессо-баром «Россо» и ныне закрытым клубом Blondes and Brunettes.

Иван Малько и Илья Рыбаков, знакомые Кулакова по «Клубу тенниса», также активно развивают ресторанный бизнес

Иван Малько с 2009 по 2011 год был директором УП «Клуб тенниса».

Илья Рыбаков с ноября 2011-го по май 2012 года был совладельцем «Клуба тенниса» (держал 49-процентную долю) — сейчас клуб полностью принадлежит ПСК.

По данным БРЦ, бизнесмены сотрудничают с нулевых: в 2000 году Малько был гендиректором ЗАО «Экспо-Трэвел», а Рыбаков стал его заместителем. В 2002 году они основали первую совместную компанию — турагентство «Туртила».

В 2005 году Малько и Рыбаков занялись ресторанным бизнесом и открыли ООО «ОГК Столица», к которому в 2009 году присоединился сын Анатолия Садовского Игорь.

В БРЦ отмечают, что примерно с 2010 года ресторанный бизнес Малько и Рыбакова пошел в гору: за десять лет они стали владельцами (частичными или единоличными) более чем десятка заведений, в том числе Grand Cafe и News Cafe, эспрессо-бара «Россо», клуба Blondes and Brunettes.

Развитию бизнеса Малько и Рыбакова также посодействовал белорусский бизнесмен ливанского происхождения Ромео Абдо.

О дружбе Малько и Абдо журналистам рассказал представитель окружения бизнесмена. БРЦ сообщает, что в 2013 году Малько ездил на «порше» Ромео Абдо в Литву, а жены бизнесменов — приятельницы.

По информации некоторых СМИ, Абдо связан с «кошельками» Лукашенко: Алексеем Олексиным, Александром Шакутиным и Николаем Воробьем.

Опасаясь санкций, Малько переписал часть активов на жену и дочь

По словам источника БРЦ, хотя сейчас Малько с семьей живет в Испании, он по-прежнему ведет бизнес в Беларуси. После митингов 2020 года бизнесмен оформил часть активов на жену (по документам бывшую), дочь и зарегистрированную на БВО Tirmen Development, косвенно связанную с предприятиями Ромео Абдо.

Супруга Малько и Tirmen Development в разных долях и через разные фирмы владеют Café de Paris, Michel café, рестораном «Балкон» и Milano Café. Дочь и Tirmen Development — сетью французских пекарен Paul. Самому Малько по-прежнему принадлежат 3,1 процента акций ООО «Поливектор», ранее владевшего рестораном «Ренессанс».

По данным БРЦ, Илья Рыбаков контролирует бизнесы Малько в Беларуси и управляет компаниями «СтелсЦентрПлюс», «Савана-Спорт Трейдинг» и «Венедикт Трейдинг».

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