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Залужный, Малюк, Буданов станут для украинцев святыми

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  • Дмитро Ярош
  • 4.12.2023, 12:29
  • 3,924
Залужный, Малюк, Буданов станут для украинцев святыми
Дмитро Ярош

Несколько слов о победе.

Сейчас не очень популярно говорить на эту тему, потому что кое-кем заявленные некоторые предварительно цели на летне-осеннюю кампанию не выполнены.

Но за последние полгода мы, украинский народ, и наши силы обороны имеем незаурядные достижения:

Мы не отдали ни одного областного и районного центра нашего государства.

Мы перемолотили десятки тысяч орков, их штабы, логистику, уничтожили тысячи единиц их боевой техники.

Мы, не имея действенного флота, поразили десятки кораблей ЧФ РФ, сведя к минимуму возможности «знаменитейшего» рашистского флота (в оккупированном Севастополе у них даже самый крутой памятник – потопленным кораблям).

Мы высаживаем десанты в нашем украинском Крыму.

Мы бьем дронами по Москве и другим гниющим рашистским городам.

Мы атакуем и держим под постоянной угрозой временный Крымский мост.

Мы ликвидируем коллаборантов и разных одиозных лиц-оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в самом кацапстане.

Мы – наносим удары по БАМу!

Да – мы не смогли прорвать их линии обороны. Да – мы во многом, наверное, не совершенны, порой даже рыгать хочется от наших ошибок…

К сожалению, мы, украинский народ, не готовились к такой войне.

Поэтому все наши недостатки – это наша общая сумма факторов, а не чьи-то просчеты, или тотальная измена.

Это мы все такие! Мы допустили то, что есть.

Но опять же: мы все можем искренне поблагодарить каждого солдата, сержанта, офицера, нацгвардейца, пограничника, врача, парамедика, медсестру, санитарку, волонтера, спасателя, полицейского, журналиста, предпринимателя, местное самоуправление, политика из власти и политика-оппозиционера, наших беженцев за границей, всех граждан как на оккупированной территории, так и на свободной – за то, что мы выдержали!

Поэтому вспомните тех, кто ведет нас в бой за свободу и независимость. Эти люди не без грехов, но для наших потомков, поверьте, они станут святыми украинского народа (если не предадут и не пойдут в заблуждение).

А это:

генерал Валерий Залужный и его команда генералов, офицеров и всех бойцов ВСУ;

генерал Василий Малюк и его команда генералов, офицеров и всех бойцов СБУ;

генерал Кирилл Буданов и его команда генералов, офицеров и всех бойцов ГУР.

Вспомним всех воинов, защищающих Украину!

Это важно, потому что впереди еще много боли и слез.

Но, мы – украинский народ – все переживем, врага – поборем, землю нашу святую, рано или поздно, освободим, чужаками заполонить наши украинские просторы не дадим.

Вместе – победим!

Все будет Украина!

Дмитро Ярош, «Фейсбук»

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