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«Между РФ и Беларусью началась торговая война»

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  • 4.12.2023, 12:39
  • 7,334
«Между РФ и Беларусью началась торговая война»

Белорус рассказал, почему Россельхознадзор взялся за белорусские продукты.

В Беларуси запретили некоторые кондитерские изделия российского производства. В них были найдены химические добавки, вредные для здоровья. За несколько дней до этого Россельхознадзор запретил поставки в РФ сыров, произведенных Светлогорским филиалом Калинковичского молочного комбината из-за присутствия в них мелоксикама.

Также под запрет в России попала говядина беларуского ООО «Мясоопт», в которой нашли кишечную палочку. Читатель сайта Charter97.org считает, что торговая война — результат ссоры двух диктаторов.

— Понятно, что продукты с недопустимыми добавками продавались годами, диктаторы разрешали «любимому» союзнику травить собственный народ. Видимо, во время совместной поездки в автомобиле после саммита ОДКБ Лукавый что-то не то сказал хозяину. Или Путину по-старчески показалось.

Страшно, когда у престарелых шизофреников и параноиков есть доступ к ядерному оружию.

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