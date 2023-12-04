Ученые обнаружили необычную звездную систему 1 4.12.2023, 12:42

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Она настолько идеальна, что кажется искусственной.

Астрономы открыли необычную звездную систему, которая находится в орбитальном «резонансе», где шесть планет вращаются вокруг звезды в поразительной математической гармонии, пишет Futurism (перевод - «Фокус»).

Открытие было сделано с помощью двух космических телескопов, которые охотятся за экзопланетами. Они вели наблюдение за звездой HD 110067, которая находится примерно в 100 световых годах от Земли.

«Мы полагаем, что только около 1% всех звездных систем остаются в резонансе, и еще меньше могут продемонстрировать цепочку планет в такой конфигурации. Мы видим первозданную конфигурацию планетарной системы, которая сохранилась нетронутой», — говорит соавтор исследования Рафаэль Лик из Чикагского университета.

Речь идет о так называемых «субнептуновых» экзопланетах – планеты радиусом превышающим земной, но меньшим, чем у Нептуна. Шесть таких планет вращаются в точном соотношении друг с другом в открытой звездной системе. Первая и самая близкая к звезде планета совершает три оборота за время, которое необходимо второй планете, чтобы сделать два оборота. Это называется резонансом 3:2, который повторяется в системе для первых четырех планет.

Два же самых дальних суб-Нептуна находятся в резонансе 4:3. По словам астрономов, вращение этих планет похоже на прекрасное космическое искусство.

Исследователи впервые обнаружили звезду HD 110067 в 2020 году при помощи космического телескопа TESS, который ищет моменты, когда планеты закрывают свет своих звезд в процессе, называемом транзитом.

Два года спустя TESS снова взглянул на звезду и подтвердил, что транзиты совершают несколько планет. Сперва исследователи смогли определить орбиты двух самых близких к звезде планет. Орбита ближайшей к звезде планеты занимает 9 земных дней, а ее соседки – 14.

Но для того, чтобы обнаружить остальные планеты в системе, ученым понадобилась помощь космического телескопа CHEOPS. Он показал, что третья от звезды планета имеет 20-дневную орбиту. Таким образом астрономы обнаружили резонанс 3:2.

Оставшиеся три были обнаружены с помощью наземных телескопов и компьютерной модели, которая показала 31, 41 и 55-дневные орбиты.

Астрономы полагают, что найденной ими системе уже миллиарды лет. Это довольно большой отрезок времени для поддержания такого хрупкого баланса, где гравитация каждой из планет действует друг на друга так, что ни одна из них еще не сбилась с заданного ритма.

Хрупкий баланс могло нарушить множество вещей, например, пролетающая звезда, планета-изгой или просто само время. Кроме того, стадия планетарного формирования звездных систем протекает довольно хаотично.

Ученым видимо, потребуются дополнительные наблюдения, чтобы разобраться в том, как звездная система смогла сохранить такую математическую гармонию.

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