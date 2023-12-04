Вузы выставили новые ценники за обучение 3 4.12.2023, 12:59

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На сколько больше теперь будут платить студенты?

Министр образования Андрей Иванец неделю назад анонсировал, что стоимость обучения в вузах вырастет от 3 до 17 процентов. 1 декабря это случилось. На сайтах некоторых университетов уже опубликовали новые цены, заметило «Зеркало».

В Белорусском государственном медицинском университете больше всего цены подняли для будущих стоматологов. По сравнению с 1 сентября 2023-го стоимость обучения на этой специальности выросла на 878 рублей. Тем, кто учится на «Лечебном деле» и «Педиатрии», платить придется на 750 рублей больше. Цены в главном медвузе страны поменялись таким образом:

На сайте БГМУ сказано, что доплатить разницу в стоимости за первое полугодие нужно до 14 января 2024 года. На разных специальностях она составляет от 75 до 219 рублей.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники больше всего цены подскочили для младшекурсников-очников факультета компьютерных систем и сетей, факультета информационных технологий и управления, а также инженерно-экономического факультета. Стоимость года обучения здесь подросла на 770 рублей. Было 4590 рублей, стало 5360. Для сравнения, для третьекурсников некоторых специальностей факультета радиотехники и электроники повышение составило 467 рублей — с 2803 до 3270 рублей.

Доплату за обучение в первом полугодии студенты-платники главного IT-вуза страны должны внести до 20 декабря. На сайте учебного заведения также сказано, что в 2023 году расходы из республиканского бюджета на подготовку специалиста с высшим образованием в этом вузе составили 8 367,31 рубля.

Напомним, в августе 2023-го министр образования Иванец заявил, что «в Беларуси нет платного образования», а то, что таким считается, является «формой соцподдержки молодежи и дотируется государством».

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