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Паззл складывается

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  • Эль Мюрид
  • 4.12.2023, 13:10
  • 3,278
Паззл складывается
Эль Мюрид

Как Мадуро копирует Путина.

История с возможным присоединением области Гайяны Эссекибо Венесуэлой — с некоторыми местными особенностями — это буквально калька с российских событий. Правящий режим-банкрот исчерпал пространство внутреннего террора и может удерживать свою устойчивость только на пространстве внешней агрессии.

Из Венесуэлы бежало за годы правления Мадуро порядка 5 миллионов человек — боливарианский рай оказался непосильным для них, и статус нищего изгнанника выглядит гораздо более предпочтительнее жизни в созданном в Венесуэле кошмаре.

Поэтому режим наркоторговцев и нефтяных гангстеров вынужден создавать обоснование для продолжения своей власти, и никакого иного пространства маневра кроме внешней агрессии, у него нет. Бонусом идет гайанская нефть, которую хотят прибрать к рукам мафиози. Так что паззл складывается.

Другой вопрос, что референдум в Венесуэле — это еще не стопроцентная гарантия вторжения. Мадуро может попытаться решить проблему через ультиматум гайанской власти, которая вряд ли самостоятельно способна на него ответить, а потому будет призывать мировое сообщество и конкретно США оказать помощь и содействие. Вот реакция США и вызывает основной интерес

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