Как собственная пропаганда обманула Лукашенко 4.12.2023, 13:17

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Визит в Дубай не задался.

Есть у меня ощущение, что с визитом кое-кого в Дубай, что-то пошло не так. Что вместо великого дипломатического прорыва получилось легкое недоразумение, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

И дело не в том, что президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши отказались с ним фотографироваться. От них кое-кто давно уже ничего хорошего не ждал и не стал бы по этому поводу огорчаться. А кое-кто огорчился. Потому что триумф, который он себе представлял, получился не очень триумфальным.

Белорусский телевизор тебе уже, конечно, очень много всего рассказал про великую речь, которая потрясла мир. Но вот ведь какая незадача. Кроме белорусского телевизора в остальном мире потрясений никто не заметил. не заметил. Вот вообще. То есть даже в критическом ключе.

Ладно хорошего, так они же и плохого слова не сказали. Ну выступил и выступил. Там выступающих было столько, что на всех не упомнишь. Потому, что мир привык к тому, что на таких больших международных саммитах экзотические лидеры не очень заметных держав часто выступают и зажигательными речами, чтобы привлечь к себе внимание.

И количество пойманных в коридоре африканских президентов никак на самом деле не компенсирует качество. Знакомство с зажатым в угол (в фигуральном смысле) африканским президентом не считается настоящими переговорами. И даже если обменяться телефонами с пойманным в коридоре африканским президентом, это не тянет на установление дипломатических контактов.

Заметь, я не говорю тебе, что с поездкой в Дубай получился провал. Ни боже мой. Поездка себе как поездка. Приличные президенты регулярно это делают. Ездят на всякие условно осмысленные международные мероприятия.

Но кое-кто ведь не ездит. И уже когда его наконец пустили поехать, то он ожидал, что весь мир разделит с ним ощущение праздника. А мир даже не заметил. А кое-кто так давно живет в окружении самых восторженных свидетелей стабильности, что он не привык, чтобы его не замечали.

Потому что каждый день ему по много раз рассказывают о его уникальности и величии. А проверить-то негде. Ни с кем кроме особенно восторженных свидетелей стабильности кое-кто не общается. Не считая членов официальных делегаций. Но членам официальных делегаций по протоколу положено говорить хозяину разные приятные слова. И вот когда тебе говорят исключительно приятные слова о твоем величии, то в конце концов представления о действительности сильно искажаются.

И вдруг ты попадаешь в большой мир и оказывается, что в этом большом мире никто ничего о твоем величии не знает. Что посторонние люди относятся к тебе как, к примеру, президенту Бурунди. Ты им про происки мирового гегемона, а они тебе в ответ про регламент выступления. А ты же не привык, чтобы тебе напоминали про регламент. Ты привык, что когда рассказываешь про происки мирового гегемона, то специально отобранные свидетели стабильности аплодируют тебе стоя.

Конечно, после такого могут случиться всякие когнитивные диссонансы. И я подозреваю, что вот этот тяжелый случай когнитивного диссонанса и был причиной запрета на посадку в Беларуси самолетов из Литвы, Польши. Эстонии и Латвии.

Потому что в качестве ответной меры на отказ от совместного фотографирования он, с одной стороны, непропорциональный, а с другой — бессмысленный. Самолеты из этих стран и так в Беларусь не летают. Но просто случился тяжелый приступ когнитивного диссонанса и надо было срочно придумать ассиметричный ответ, а ничего другого в голову не пришло.

Вот я тебе уже было говорил, что белорусским властям от белорусской пропаганды вреда гораздо больше, чем нам с тобой. Нам с тобой просто неприятно, а они же на самом деле начинают во все это верить. А в итоге получается полная рассинхронизация с реальностью.

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