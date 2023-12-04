Мечтать не вредно 4.12.2023, 13:27

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Россияне на левом берегу в Херсонской области тщетно пытаются улучшить свои контрнаступательные возможности.

В оккупированных районах Херсонской области российское командование начало развертывание вновь сформированной 104-й армейской десантно-штурмовой дивизии. Уровень подготовки, согласно анализу британской военной разведки, оккупационного формирования находится на невысоком уровне, но командование группировки «Днепр2 вынуждено спешить.

С каждым днем россиянам все труднее сдерживать расширение плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу, невзирая на массированные артобстрелы и удары с воздуха. Какие еще расчеты могут скрываться за действиями оккупационного командования?

Об этом в статье для «Апострофа» написал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан:

- Министр обороны России Сергей Шойгу еще в августе текущего года объявил о намерении восстановить данное подразделение, которое было сокращено до бригадного уровня с 1998 года. Согласно сообщению британской разведки, подразделения 104-й дивизии, вероятно, включают 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду. Западные аналитики предполагают, что уровень подготовки бойцов восстановленной 104-й дивизии не соответствует стандартам для десантников, которых обычно считают «элитой».

Поэтому командующий оккупационной группировки «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, будет тщательно контролировать процесс развертывания данной дивизии.

Буквально за пару суток до этого кремлевский гауляйтер Владимир Сальдо внезапно сообщил, что он, поговорив с бункерным диктатором Путиным, «решительно настроен» на повторный захват Херсона, и также на наступление в стороне Николаева, Одессы и Измаила. Из его слов следовало, что Путин и участвовавшие в общении генералы настроены наступать.

Следует ли воспринимать информацию о как бы развертывании на территории Херсонской области 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизии РФ именно как элемент общей подготовки оккупантов к повторному движение не Херсон? Возможно, Путин и Сальдо могут мечтать об этом, но если малахольные генералы в Генштабе РФ еще не разучились делать «два плюс два», то логики таких действий совершенно иная.

Ситуация на левом берегу для россиян складывается худшим образом. Даже сами российские «военкоры» жалуются, что невзирая на постоянные контратаки, артиллерийские удары и превосходство в воздухе, они не могут заблокировать действия нашей морской пехоты по расширению плацдармов. Особенно в районе Крынок, где, согласно сообщениям указанных «военкоров», Силы обороны Украины смогли несколько продвинуться на юго-запад от населенного пункта. То есть речь идет о расширении наших плацдармов между Крынками и Казачьими Лагерями.

Понятно, что российские «источники» следует воспринимать крайне критически, но информацию о том, что у оккупантов на левом берегу все крайне невесело, подтверждают и западные аналитики. В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 29 ноября речь идет том, что руководство оккупационной группировки «Днепр» и вышестоящий российский генералитет оказались неспособными создать сплоченную командную структуру среди сил, которыми они пытаются удержать свои позиции на левом берегу. На указанном направлении моральный дух и боевые возможности ухудшаются с каждым днем.

Вплоть до того, что оккупанты из 810-й отдельной морской пехотной бригады попросту отказались идти на штурм, так как не имели БК, артиллерийской поддержки, данных разведки, а также без карт минных полей. «Бунт» начался с того, что оккупанты попросту устали подрываться на собственных минах, а карты минных полей их «мудрое» командование засекретило.

В итоге из-за бардака и тотальной несогласованности оккупанты вблизи Крынок побежали по собственным минным заграждениям. При этом особого подкрепления они не получают, хотя формально действуют в структуре 18-й общевойсковой армии РФ, от «имени» которой они пытаются отбить Крынки. Российское командование вынуждено рассредоточивать части в своем ближнем тылу на левом берегу, опасаясь новых прорывов Сил обороны Украины.

Россияне пытаются развернуть на левом 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию не столько для того, чтобы «брать» Херсон, как мечтает Сальдо, а больше для того, чтобы удержать ситуацию «как есть», не допустив прорыва ВСУ в сторону Чаплынки, Каланчака или Скадовска, что в свою очередь открывает нам дорогу на Крым.

Следующей причиной развертывания новых соединений, что касается не только ситуации в Херсонской области может быть стремление россиян сделать линию фронта более протяжной, вынудив нас перекидывать резервы. Собственно, это имел в виду командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, говоря, что боевые действия могут выйти за пределы южных и восточных регионов. Дело не в том, что он пытался навеять тоску. Генерал Наев, будучи грамотным военным, озвучил варианты, в том числе, наиболее неприятные для нас, обозначив, что следует предпринять, дабы такого не произошло.

Вместе с тем, у россиян в нынешних условиях нет возможности резко и внезапно выйти за нынешние рамки, и тем более наступать на новых направлениях. Для этого Кремлю придется идти на очередную волну мобилизации и тут уже не обойдешься набором 20 тыс. «добровольцев» в месяц, которых получается собирать по российским окраинам, предлагая 2300-2500 долларов (около 200 тыс. российских рублей) в месяц за службу «в зоне СВО».

Понятно, что разный неблагополучный сброд, который в жизни таких денег в руках не держал, охотно соглашается. Плюс «мобилизация» на оккупированных территориях Украины, которую также следует учитывать. Сомнительно, что Путин, который на весну запланировал себе очередные «президентские выборы», решится на начало мобилизационной кампании, подобно той, которую они проводили осенью прошлого года.

После путинских «выборов», в зависимости от ситуации на фронте, Москва может решиться на более широкие мобилизационные мероприятия, но пока пушечное мясо завлекают на войну деньгами, «помилованием» для уголовников, а также пропагандой. Именно как пропаганду и показуху следует воспринимать недавние сообщения о том, что в военизированном бандформировании ЧВК «Редут» сформировали женский батальон «Эспаньола2, в который штурмовиками берут осужденных женщин. Люди, знакомые с военной спецификой, понимают, насколько все это нереалистично, но в качестве пропагандистской картинки для невзыскательной российской публики подойдет. Дескать, даже женщины идут в штурмовые отряды, пусть они и уголовницы, а чего мужчинам «слабо2?

На что в сухом остатке рассчитывают Путин и его марионетки вроде Сальдо? Тут есть два не особо приятных аспекта, о которых можно уже говорить. Первое, западные партнеры нам для наступления дали примерно 30% от того, что нам было нужно, исключив наступательную номенклатуру: истребители и ракеты дальнего радиуса действия. Мы, конечно, благодарны за ту помощь, что есть, в том числе и за ATACMS с кассетными боевыми частями, но это все оружие, которое хорошо себя показывает в обороне, а нам нужно двигаться вперед. В Кремле рассчитывают, что в следующем году с западной помощью Украине станет сложнее.

Второй момент заключается в том, что Москва внимательно следит за тем, что сейчас происходит в Газе, где израильтяне и ХАМАС договорились о временном прекращении огня. Вашингтон приветствовал начало переговоров по освобождение заложников, которые удерживаются обеими сторонами.

Тут же под этот шумок Путин в свойственной ему иезуитской манере вспомнил о «переговорах2, назвав собственную агрессию против украинской страны «трагедией», которую можно прекратить. Явный намек на «переговоры» с Украиной в расчете на то, что на Западе могут эту идею подхватить. У нас ситуация остается непростой, но Киев открыто на «переговоры» не толкают. При этом у нас остается пространство для маневра и, что немаловажно, наше командование прекрасно видит, что именно задумали россиян и какие у них реальные, а не декларативные возможности.

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