Российские власти подтвердили смерть генерал-майора на войне в Украине 3 4.12.2023, 13:39

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Владимир Завадский

Он подорвался на мине.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что на войне в Украине погиб 45-летний генерал-майор Владимир Завадский — заместитель командующего 14-м армейским корпусом из Мурманской области.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал Гусев. Он добавил: «Владимир Васильевич с юных лет выбрал призвание защитника Отечества и был верен ему до конца».

О смерти Завадского на прошлой неделе сообщили несколько источников: выпускники Московского общевойскового командного училища (МВОКУ), которое окончил генерал-майор, анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, белорусское издание «Гусар News» и связанное с пророссийским каналом «Царьград» издание «Новороссия».

Гусев не стал уточнять детали смерти военнослужащего. Источники писали, что он подорвался на мине днем 28 ноября. Сведения о месте смерти расходятся. По данным ВЧК-ОГПУ Завадский находился «в тыловом районе», «Новороссия» писала, что генерал умер «под Изюмом Харьковской области». Другие источники называли село Крынки в Херсонской области, перадавало «Би-би-си».

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