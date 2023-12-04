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В Херсонской области россиянин расстрелял своего командира из AK-74

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  • 4.12.2023, 14:25
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В Херсонской области россиянин расстрелял своего командира из AK-74

Еще одного ранил в шею.

В оккупированной российскими войсками части Херсонской области Украины замкомандира Вооруженных сил России застрелил своего командира, сообщает ASTRA со ссылкой на неназванный источник.

Утром 3 декабря в оккупированном селе Князе-Григоровка Херсонской области Украины 37-летний сержант Михаил Хохлов из автомата АК-74 застрелил своего командира, 37-летнего лейтенанта Ивана Кривошеева. Об этом ASTRA рассказал источник. Еще одного сослуживца Хохлов ранил — этот рядовой госпитализирован со сквозным ранением шеи.

Все трое военных служат в 1-м батальоне 1218-го мотострелкового полка. Хохлов задержан и передам военным полка. Точные причины убийства на данный момент не известны.

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