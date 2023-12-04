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Доллар вырос на первых торгах недели

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  • 4.12.2023, 14:28
  • 2,878
Доллар вырос на первых торгах недели

Белорусский рубль сдает позиции.

На первых торгах недели, 4 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,83% — до 3,1646 рубля.

Торги евро 4 декабря не проводились. Курс этой валюты остался на уровне предыдущих торгов — 3,4099 рубля.

Российский рубль сдал позиции на 0,28% — до 3,4916 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 1,01% — до 4,4293 рубля за 10 юаней.

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