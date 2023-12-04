Доллар вырос на первых торгах недели

Доллар вырос на первых торгах недели2
- 4.12.2023, 14:28
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Белорусский рубль сдает позиции.
На первых торгах недели, 4 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,83% — до 3,1646 рубля.
Торги евро 4 декабря не проводились. Курс этой валюты остался на уровне предыдущих торгов — 3,4099 рубля.
Российский рубль сдал позиции на 0,28% — до 3,4916 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня вырос на 1,01% — до 4,4293 рубля за 10 юаней.