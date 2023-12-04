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Туроператоры рассказали, куда белорусы планируют лететь на Новый год

  • 4.12.2023, 16:42
Туроператоры рассказали, куда белорусы планируют лететь на Новый год
Фото: Charter97.org

И как сэкономить на поездке тысячу долларов.

До Нового года остается чуть меньше месяца. Многие уже решили, где услышат бой курантов. Один из вариантов — улететь в теплые края или съездить на горнолыжный курорт. По данным Республиканского союза туристической индустрии, в топ-3 самых востребованных у белорусов зарубежных направлений с прямым перелетом из Минска на грядущий Новый год входят ОАЭ, Египет и Китай. Журналисты zerkalo.io посмотрели, сколько это стоит и как можно сэкономить.

В топе — теплые края

Республиканский союз туристической индустрии со ссылкой на туроператоров пишет, что раньше лидером зимних продаж был Египет. Однако за последние два года Эмираты по запросам среди белорусов его догнали и перегнали. Сегодня они практически сравнялись по цене, а по длительности перелета ОАЭ стали даже «ближе».

— Египет предлагает отдых от 1,8−2 тысяч долларов (5,58−6,2 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 4 декабря 2023-го. — Прим. ред.) «все включено» на новогодние даты, с гала-ужинами от 100−300 долларов (310−930 рублей). ОАЭ с завтраками — от 2,2−2,5 тысяч долларов (6,82−7,75 тысячи рублей), с гала-ужинами от 100 до 1000 долларов (310−3100 рублей). Ждать смысла нет, так как цены только вырастут к Новому году на 30−40 процентов, а горящих туров практически нет. По Египту, особенно в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, лучше бронировать заранее, так как хорошие отели распродаются за две недели до вылета. Да и рейсы не ежедневные в отличие от ОАЭ, и самолеты заполняются быстро, — торопит с выбором тура на Новый год менеджер по туризму агентства Coral Travel Полина Курец.

По словам специалиста, туров в Египет на 27−28 декабря уже почти нет. ОАЭ — вылеты каждый день, но отели на новогодние даты дороже в полтора-два раза. Для сравнения, если 9 декабря неделя отдыха в Дубае в отеле 4 звезды с завтраками на двоих обходится в 1800 долларов (5,58 тысячи рублей), то ценник этого же отеля на 29 декабря потянет уже на 3200 долларов (9,92 тысячи рублей). И это без праздничного ужина.

— У россиян, в отличие от белорусов, есть новогодние каникулы, поэтому они создают ажиотаж на таких направлениях, как ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, — говорит генеральный директор «Анекс» Екатерина Комарова. — Повышенный спрос провоцирует рост цен. И это ежегодная тенденция по любому направлению, куда бы вы ни поехали. Белорусы не горят желанием переплачивать, особенно когда цены на отели взлетают на 40−50 процентов по сравнению с декабрем или второй половиной января. В итоге глубина продаж у нас маленькая, все ожидают снижения цен, и, когда решаются на покупку, часто все хорошие отели уже забронированы.

Для экономных туристов специалисты подсказывают лайфхак, как встретить Новый год и сэкономить до тысячи долларов. Говорят, обычно туры с вылетом 31 декабря и 1 января «горят». Но это вариант для тех, кто готов к тому, что новогоднее желание придется загадывать в самолете.

Еще один необычный вариант теплого направления — круизы по Персидскому заливу.

— [Они] дешевле, чем Эмираты: 5-звездочный лайнер по цене 3-звездочного отеля в Дубае, — вводит в курс дела директор минского офиса туроператора PAC GROUP Дмитрий Макаров. — Цена с перелетом из Минска за двоих 2,3 тысячи долларов (7,13 тысячи рублей) с полным пансионом и трансфером до лайнера. Интерес к такому формату отдыха очень большой. Вот, пока с вами разговаривал, уже две каюты забронировали. В январе в круиз отправятся уже как минимум сотня туристов, из них треть — на сам Новый год. Если лыжные направления — Франция, Италия, Австрия, — увы, пока не рванули в гору, то спрос на круизы — более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

По данным Республиканского союза туристической индустрии, замыкает тройку зимних топ-направлений с вылетом из Минска Китай. С перелетом из Москвы он выходит по цене Египта. На двоих — порядка 2 тысяч долларов (6,2 тысячи рублей). Это не all inclusive, замечают специалисты, но в Китае полно мест, где можно вкусно и недорого поесть.

А что Европа?

По словам коммерческого директора «Сэвэн Трэвел» Вероники Сурмач, топ-продаж в новогоднюю Европу составляют туры в польские Татры на 3−6 дней с отдыхом на горнолыжных курортах и в крупнейших термальных комплексах Польши — Хохолувские термы и термы Буковина. Один из аргументов высокого спроса по данному направлению — цена: до 200 евро за 5-дневный тур (680 рублей). Не менее популярны горнолыжные туры в Словакию.

Вторую позицию занимают экскурсионные туры, во время которых туристы посещают рождественские ярмарки и распродажи в Польше и Германии. Традиционно белорусы хотят побывать во Вроцлаве, Кракове и Варшаве, а в Германии это Дрезден, Лейпциг, Эрфурт, Мюнхен.

— Иногда выбор туристов определяется не только программой тура, но и желанием возобновить визовую историю либо воспользоваться возможностью получения многократной визы, — замечает Вероника. — Поэтому 5−7-дневные туры во Францию, Италию, Венгрию, Польшу, Германию особенно популярны.

Ее один вариант европейской перезагрузки — туры выходного дня в Вильнюс, Краков, Вроцлав, Дрезден. Вероника Сурмач утверждает, что такие поездки позволяют сэкономить до 40 процентов расходов туриста по сравнению с самостоятельной поездкой. Это происходит, например, за счет платы за проезд, гостиницы, которая для группы обходится дешевле, трансферов в торговые центры.

Какие еще есть предложения?

Еще в списке новогодних туров в этом году горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане. Директор туроператора Fun&Sun Беларусь Ольга Яковлева рассказывает, что место славится отличной инфраструктурой, новыми австрийскими подъемниками, хорошими трассами. Цена на апартаменты с заездом с 27 декабря по 3 января — от 1761 доллара на двоих (5,4 тысячи рублей). Есть также отели 3 и 4 звезды с питанием.

— Кроме горнолыжных туров, мы также предлагаем разнообразные программы и экскурсионные маршруты по Азербайджану, гастротуры и лечебно-санаторный туризм, — отмечает специалист.

Некоторые туркомпании предлагают встретить Новый год в Тбилиси, Стамбуле, Ереване и даже в самолете по пути в Армению. Такой «Новый год в облаках» от «Тайм Вояж», например, обойдется примерно в 1,5 тысячи долларов (4,6 тысячи рублей) на двоих за 4 ночи с завтраками в отеле и обедами во время экскурсий.

Немало белорусов планируют провести новогодние праздники в России.

— В Москву и Питер — очень много запросов и большой рост продаж туров, к моему удивлению, и не только на новогодние праздники, но и в целом на осень-зиму, — рассказывает директор «Могилевоблтурист» Елена Карпенко. — Цены примерно от 100 до 150−200 долларов (310−620 рублей) в зависимости от количества ночей. Банкетная программа оплачивается отдельно — порядка 80−100 долларов (248−310 рублей). Также мы предлагаем более близкие Смоленск, Брянск, Псков — новогодние праздники в приграничных домах отдыха и санаториях. Туры достаточно недорогие: 100 долларов на одну-две ночи, но банкет тоже за доплату.

И еще одна тенденция, которую заметили в этом году представители турфирм, — интерес туристов к экзотическим направлениям: Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Мальдивы и Маврикий. Такие поездки организуют с вылетом из Москвы. На регулярных рейсах предлагают также поездки на Занзибар, Филиппины и в Индонезию.

— В этом году хороший спрос на Кубу «все включено» из Москвы, — говорит Полина Курец. — Старт цен на 10−11 ночей на двоих от 2,8 тысячи долларов (8,68 тысячи рублей). Шри-Ланка и Таиланд обойдутся от 2,1 тысячи долларов (6,51 тысячи рублей) за двоих (отель 4−5 звезд), но только с завтраками. Китай — из Азии самый доступный вариант будет на 10 ночей от 1,7 тысячи долларов (5,27 тысячи рублей) с завтраками — есть брони и на декабрь, и на январь.

Как отмечает специалист, пляжный Хайнань и Южно-Китайское море, конечно, прохладнее, чем Куба, но погода вполне комфортная.

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