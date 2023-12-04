«Я гражданка Европы»: в Бельгии неадекватная россиянка выгнала украинца из магазина 4.12.2023, 17:19

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Выдав порцию бреда о войне в Украине.

Украинцы в центре города Льеж, что в Бельгии, наткнулись на откровенно пророссийский магазин. Покупателям в нем предлагают приобрести сувениры с изображением диктатора Владимира Путина, матрешки, игрушечные балалайки, а также одежду с советской или российской символикой. На витрине же красуется футболка с огромной буквой Z – символом оккупантов и российской агрессии против Украины, который считается современной свастикой.

Украинцам удалось снять видео внутри магазина. Им они поделились в TikTok, пишет obozrevatel.com.

Удалось посетителям пропагандистской лавочки пообщаться и с его продавщицей, а по совместительству, как можно понять в ходе диалога, и владелицей. Женщина, как можно было догадаться, оказалась откровенной Z-патриоткой. Она признала, что поддерживает Путина и войну в Украине, а значит, и террористические убийства украинцев.

Поначалу россиянка гордо показывала свой товар. Предлагала покупателям выбрать футболку со «свастикой» Z или Чебурашкой, изображенным в форме оккупанта, на фоне другой буквы – V, также символом войны России против Украины.

Впрочем, когда продавщица поняла, что имеет дело с украинцами, сразу сменила тактику. Для начала, выгнала «покупателей» из магазина, после чего вывалила порцию пропагандистского бреда. Заявила россиянка и о том, что у нее в рядах оккупантов воюет сын, хотя, как предполагают комментаторы под видео, это была ложь.

«Я одобряю войну в Украине. У меня там воюет сын. Я за «СВО». Это не война России с Украиной. Это война России с Соединенными Штатами. На Украину напали сами украинцы. Вы ее продали. Продали ее американцам. Это вы напали на Донбасс! Кто АТО объявил?» – выдала зомбированная пропагандой россиянка.

У комментаторов под видео сразу возник логичный вопрос: «Если эта женщина так любит Россию, что даже открывает такой магазин, то почему живет в «загнивающей» Европе, а не на родине?» К сожалению, этот вопрос так и останется для интернет-пользователей без ответа.

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