Площадка для выстрела в ногу 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

4.12.2023, 17:44

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Путин отправился к еще необработанному электорату — к детям.

Путин явился к народу на форум-выставку «Россия», куда его не впускали из-за сырых проектов и недостаточной безопасности. Теперь вход для бункерного оказался открыт, а сам гарант сразу погнал к еще необработанному электорату — к детям.

Школьники импровизировали как могли: один мальчик очень убедительно рассказал о своем хобби — снабжении участников «спецоперации» боеприпасами теплым бельем. Путин внимательно выслушал ребенка, а потом попытался отбить ему «пятюню», но современный зумер словил из-за этого баг. Пришлось немного потупить, но действие в итоге выполнили. Будь у мальчика одеяло, ему было бы проще контактировать с главнокомандующим.

Дальше Путин пошел рисовать, но уже не жопы котов и даже не странные медведевские послания — просто фразу «исполнения желаний». У россиян оно, наверное, одно на всех — чтобы власть сменилась. Многие ждут, что сегодня будет выдвижение ВВП на новый срок, но мы все же думаем, что это случится на «Прямой линии», однако какие-то внезапные заявления вполне могут произойти. В конце концов, Госдума снова предлагала увеличить срок службы для срочников — чем не площадка для выстрела в ногу?

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